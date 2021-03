4 dấu hiệu bất thường khi ngủ dậy cảnh báo bạn có vấn đề về sức khỏe

Hiện nay, nhịp sống ngày càng nhanh, đặc biệt nhiều người trẻ và trung niên không ngừng nỗ lực vì công việc, gia đình mà ít quan tâm tới sức khỏe của mình. Dưới áp lực cao kéo dài, một số người sẽ mắc bệnh tiềm ẩn. Trên thực tế, khi cơ thể chúng ta có những vấn đề về sức khỏe sẽ có một số dấu hiệu rõ ràng.

Mặc dù tuổi thọ trung bình của con người hiện nay đã cao hơn nhiều so với trước đây, nhưng sự khác biệt giữa mỗi người vẫn rất lớn, đặc biệt là tuổi thọ trung bình của nam giới ngắn hơn nhiều so với nữ giới.

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định, nhóm người có tuổi thọ ngắn sẽ có các triệu chứng rõ ràng sau khi ngủ dậy. 4 dấu hiệu sau đây có thể ngầm dự đoán tuổi thọ và tình trạng sức khỏe của một người trong tương lai. Dưới đây là những triệu chứng xuất hiện vào buổi sáng mà bạn cần lưu ý:

Chân tay cứng đờ



Nếu buổi sáng bạn ngủ dậy, chân tay tê cứng, xương khớp kêu, rất có thể bạn bị căng dây chằng hoặc bệnh thoái hóa khớp. Tình trạng này thường xảy ra phổ biến ở người cao tuổi. Nếu có những biểu hiện như vậy, bạn nên đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Đau đầu

Nhiều người cảm thấy đau đầu khi thức dậy vào buổi sáng, nguyên nhân có thể do lâu ngày không kiểm soát huyết áp. Tăng huyết áp có khả năng gây đau đầu dai dẳng. Nếu không được điều trị hiệu quả, sẽ phát triển thành cơn đau bùng phát.

Tình trạng tăng huyết áp kéo dài sẽ khiến thành mạch máu bị tổn thương dẫn đến tích tụ đường huyết, lipid và các chất chuyển hóa trong mạch máu, từ đó hình thành xơ vữa động mạch.

Theo thời gian, những chất độc hại này sẽ làm tắc nghẽn mạch máu, khiến lượng oxy cung cấp cho não không đủ, gây ra những cơn đau đầu với nhiều mức độ khác nhau.

Nhịp tim nhanh hơn



Nếu xuất hiện hiện tượng tim đập nhanh vào buổi sáng, chúng ta phải xem xét tuyến giáp có vấn đề gì hay không. Hormone của tuyến giáp là thyroxine là thành phần rất quan trọng để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nếu lượng hormone này trong cơ thể quá cao dễ khiến nhịp tim tăng lên.

Mắt sưng khi ngủ dậy

Bạn đã từng gặp tình trạng mắt bị sưng sau khi ngủ dậy hay chưa? Nếu trước khi đi ngủ bạn đã phải khóc vì một chuyện nào đấy và sáng ngủ dậy mắt bị sưng thì chẳng có gì phải lo lắng vì đây là dấu hiệu bình thường, bởi nước mắt có chứa hàm lượng muối cao khi chảy vào các mô mắt sẽ làm chúng sưng lên.

Tuy nhiên, nếu sáng nào thức dậy bạn cũng thấy mắt bị sưng húp, mặc dù tối hôm trước bạn ngủ rất ngon thì đừng chủ quan, có thể đây chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp phải các vấn đề sau:

Suy thận: Ngủ dậy mắt bị sưng, hãy nghĩ ngay đến khả năng thận của bạn đang gặp vấn đề, gây ảnh hưởng đến chức năng đào thải chất độc, khiến cơ thể dư thừa lượng natri mang đến tình trạng phù nề ở một số bộ phận. Một khi thận có vấn đề, chức năng làm sạch và thải độc cho cơ thể suy yếu sẽ gây nguy hiểm cho cả cơ thể.

Dư thừa muối: Được xem là chất gây tích nước, khi cơ thể nạp quá nhiều muối nhưng lại uống ít nước, cơ thể sẽ tự động ngăn ngừa mất nước bằng cách giữ lại lượng dịch dư thừa khiến cho mắt bị sưng húp sau khi ngủ dậy đồng thời các bộ phận khác cũng sẽ bị sưng. Ăn quá nhiều muối cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm khác như cao huyết áp, xương khớp, tim, thận,.. Để đảm bảo sức khỏe chúng ta nên hạn chế ăn muối và uống nhiều nước.

Thiếu protein: Trong máu có chứa một loại protein là albumin với chức năng loại bỏ dịch dư thừa trong cơ thể, khi nồng độ albumin trong máu thấp sẽ gây hiện hượng chất độc bị ứ tụ gây sưng phù cơ thể, ngủ dậy mắt sưng chính là một trong những biểu hiện của tình trạng thiếu hụt protein này. Để cơ thể sản xuất đủ lượng albumin cần thiết, bạn cần phải đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh.

Các bệnh về mắt: Tình trạng ngủ dậy bị sưng mắt, mắt bị ghèn khi ngủ dậy kèm theo tình trạng ngứa rát, đau đớn cũng là biểu hiện của các căn bệnh về mắt như đau mắt đỏ, dị ứng mắt, sưng tuyến bã trên mí mắt, viêm kết mạc,… Khi gặp phải các trường hợp này bạn nên đến gặp bác sĩ để điều trị sớm, ngăn ngừa ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng gặp phải tình trạng mắt bị sụp mí sau khi ngủ dậy, tuy nhiên đây không phải là vấn đề hay căn bệnh gì đó quá nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể là do thiếu ngủ, ngủ không sâu, ngủ quá nhiều, do chế độ ăn uống không hợp lý như sử dụng quá nhiều muối, thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích hoặc do đầu óc căng thẳng. Do vậy để tránh tình trạng này bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống và ngủ nghỉ hợp lý.

Thông thường, mắt chúng ta cần có thời gian để làm quen với ánh sáng nên sẽ có trường hợp bạn cảm thấy ngủ dậy mắt bị mờ. Nếu tình trạng mắt bị mờ chỉ xuất hiện lúc mới ngủ dậy và sau đó bạn nhìn bình thường thì không nên lo lắng vì đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng mắt mờ kéo dài thì rất có thể là do suy giảm thị lực. Lúc đó bạn nên đi khám để tìm ra nguyên nhân và cách điều trị.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn