4 chú chó kịch chiến với rắn hổ mang chúa cứu chủ thoát chết

Sự việc xảy ra trong vườn một nhà dân ở tỉnh Phitsanulok, miền trung Thái Lan. Phát hiện thấy một con rắn hổ mang lẻn vào trong vườn, người phụ nữ sợ hãi, xua đàn chó ra tấn công con rắn.

Ngay sau đó, một cuộc chạm trán giữa 4 con chó nhà và con rắn hổ mang có chiều dài 2,5 mét đã xảy ra. Đàn chó lao vào cắn xé và xua đuổi con rắn ra khỏi vườn để bảo vệ tính mạng cho người chủ của mình. Sau một hồi giằng co, chúng cũng thành công và không gặp phải thương tích nào.

Vào tháng 7/2019, tại một ngôi nhà ở thành phố Kidapawan, Philippines, hai chú chó có tên là Miley và Moxie cũng đã liều mình giết chết một con rắn hổ mang đang bò vào phòng ngủ của cô chủ nhỏ.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, Miley vô cùng kiên cường khi liên tục tìm cách ngoạm lấy con hổ mang lôi nó ra xa. Moxie cũng trợ giúp vô cùng đắc lực để xua đuổi kẻ địch. Sau 2 phút cố gắng, hai chú chó cũng tiêu diệt được con rắn.

Tuy nhiên chúng cũng phải trả một cái giá đắt khi Miley bị cắn, trúng độc và chết sau vài phút. Moxie sống sót nhưng do bị nọc độc của con rắn hổ mang phun vào mắt nên đã bị mù hoàn toàn.

Thông thường, nọc độc của rắn hổ mang có thể giết chết người trưởng thành. Tuy vậy, chúng cũng hạn chế chạm trán với con người.

