30 năm trốn truy nã với vỏ bọc lương thiện

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin vừa phối hợp với Công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt và di lý đối tượng trốn nã (về tội cướp tài sản) Huỳnh Ngọc Đức (SN 1949) về TP Đà Nẵng để bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, vào chiều 19/2/1992, Huỳnh Ngọc Đức đang thụ án tại Trại giam Hòa Sơn (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, nay là TP Đà Nẵng) và điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Lợi dụng cán bộ quản giáo cho phép đi vệ sinh, Đức đã trèo qua cửa sổ và bỏ trốn.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã số 92 ngày 14/7/1992 đối với phạm nhân này về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Huỳnh Ngọc Đức tại cơ quan Công an.

Sau khi trốn khỏi bệnh viện, Đức lang thang nhiều nơi rồi về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quen, sống như vợ chồng và có hai con chung với một phụ nữ .

Khi quyết định chọn “quê vợ” làm nơi ẩn thân, Đức đã giấu thân phận, luôn tỏ ra là một người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó.

Trong quá trình rà soát lại toàn bộ lệnh truy nã do Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ra quyết định, Công an TP Đà Nẵng đã xác định và dựng lại được thân nhân, lai lịch của Đức.

Công an TP Đà Nẵng đã liên hệ với Công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi đối tượng đang tạm trú để thu thập dấu vết và phối hợp bắt giữ đối tượng.

Đến ngày 26/1/2022, Đức bị bắt giữ. Thời điểm này, Đức đang hành nghề xe ôm công nghệ. Tại cơ quan Công an, Huỳnh Ngọc Đức thừa nhận chính là đối tượng trốn nã suốt 30 năm qua.

Tác giả: HT

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân