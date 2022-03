3 người đàn ông đem cưa máy đốn hạ hàng trăm cây thông mang bán

Ngày 5/3, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”.

Khu vực rừng Thông rộng hơn 2.000m2 bị các đối tượng dùng cưa máy đốn hạ

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của người dân về hoạt động khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ núi Bà Đen thuộc địa phận 02 xã Hưng Tây và Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên), gây bức xúc trong nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống địa bàn để xác minh, điều tra làm rõ. Với việc sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, ngày 04/03, lực lượng công an đã xác định 3 đối tượng liên quan. Đó là: Cao Văn Diễn (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1980) và Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1989) cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Đối tượng Cao Văn Diễn tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Theo đó, trong khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây, cho rằng lực lượng chức sẽ năng lơ là kiểm soát địa bàn vì tập trung phòng dịch Covid-19, các đối tượng đã rủ nhau mang máy cưa vào rừng cắt cây lấy gỗ bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn để kiếm lời.

Qua kiểm tra hiện trường và lời khai các đối tượng, cơ quan công an xác định các đối tượng khai thác 188 gốc cây thông, có thể tích gỗ 19,75m3, trên diện tích rừng 2.900 m2.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Hưng Nguyên cũng đã thu giữ 847 lóng gỗ và 01 máy cưa xăng.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

