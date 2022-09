3 hòn đảo cho những bức ảnh chèo SUP, kayak sống ảo

Dịp cuối năm, các điểm đến biển có mô hình chèo SUP, kayak hay lặn ngắm san hô vẫn là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích. Nếu muốn có những bức hình đẹp, dưới đây sẽ là 3 hòn đảo dành cho bạn.

Hòn Gầm Ghì (Kiên Giang)

Trong một năm trở lại đây, mô hình chèo SUP, kayak đang phát triển mạnh mẽ ở Phú Quốc, đặc biệt là khu vực hòn Gầm Ghì. Nước biển trong vắt có thể nhìn thấy đáy khiến nhiều người thích tới đây để chụp ảnh với những chiếc kayak trong suốt. Các bức ảnh chèo kayak, chụp bằng flycam đã trở thành "cơn sốt" tại hòn đảo này suốt thời gian qua.

Ngoài ra, Phú Quốc dịp cuối năm sẽ bước vào mùa đẹp nhất trong năm (tháng 10 đến tháng 4). Do đó, lựa chọn điểm đến này sẽ là lựa chọn tốt.

Thông thường, du khách sẽ kết hợp đi tour 4 đảo kết hợp chèo kayak trong suốt với giá khoảng 800.000 đồng. Một số người có thể không thích đi tour do lịch trình bị gò bó. Tuy nhiên, theo những người làm du lịch ở Phú Quốc, ghép tour 4 đảo sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn. Việc tự thuê canô, tàu ra đảo sẽ tốn nhiều tiền hơn hẳn. Trong khi đó, việc chờ ghép đoàn cũng khá "hên xui".

Hòn Nưa (Phú Yên)

Du lịch Phú Yên những tháng cuối năm sẽ giúp bạn tiết kiệm về chi phí đi lại. Giá vé máy bay đi Phú Yên luôn nằm trong top cao do tần suất chuyến bay ít. Tuy nhiên, từ tháng 9 tới tháng 12, Phú Yên sẽ vào mùa mưa bão nên du khách cần kiểm tra thời tiết kỹ trước khi đặt vé.

Đảo Hòn Nưa nằm ở vùng giáp ranh giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Nơi này cùng trục đường với Mũi Điện nên du khách có thể sắp xếp để đi cả hai điểm trong ngày. Việc lựa chọn điểm đến khi du lịch Phú Yên cần sự tính toán kỹ lưỡng bởi các điểm du lịch nằm cách xa nhau. Tốt hơn hết, bạn nên có kế hoạch ghép 2-3 điểm trong một ngày di chuyển.

Từ trên quốc lộ 1 đi qua đèo Cả, du khách phóng tầm mắt ra vịnh Vũng Rô, có thể dễ dàng nhận thấy hòn đảo sừng sững giữa biển trời hệt như con khủng long khổng lồ hiện ra từ thời tiền sử.

Do còn hoang sơ, dịch vụ ở đây vẫn còn khá nghèo nàn. Đổi lại, nước biển ở Hòn Nưa cũng trong vắt, nhìn được xuống tận đáy. Bên cạnh chèo SUP, bạn cũng có thể trải nghiệm lặn ngắm san hô thú vị tại đây. Ngoài Hòn Nưa, những đảo khác như Hòn Chùa, Cù Lao Mái Nhà cũng đảm bảo đủ tiêu chí "sạch, đẹp, hoang sơ" để du khách thỏa thích sống ảo với bộ ảnh chèo SUP.

Đảo Phú Quý (Bình Thuận)

Tương tự Phú Yên, khoảng tháng 9 đến tháng 11 cũng là mùa mưa bão của Bình Thuận. Tuy nhiên, từ tháng 12 đến tháng 6, Bình Thuận cũng bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Đây là thời gian thích hợp để ghé thăm đảo Phú Quý.

Giá tour chèo SUP kết hợp bơi ngắm san hô ở đảo Phú Quý có giá khoảng 250.000 đồng/người. Dù vậy, trong khoảng một năm trở lại đây, chèo SUP không còn là thú vui sống ảo duy nhất khi ra đảo Phú Quý của khách du lịch.

Hòn đảo này nổi tiếng là "thiên đường lặn biển" với rạn san hô còn khá nguyên sơ, chưa bị tổn hại như nhiều nơi khác. Nếu chưa biết lặn, bạn có thể trải nghiệm ngắm san hô theo hình thức snorkeling. Đây là loại hình ngắm san hô cơ bản và dễ thử nhất. Các kiểu lặn khác như freedive cần được đào tạo trước để tránh gây nguy hiểm cho bản thân.

Ở Bình Thuận cũng có nhiều resort ven biển có kết hợp mô hình chèo SUP miễn phí cho du khách trải nghiệm. Tuy nhiên, nước biển sẽ không trong như ở đảo. Ngoài ra, bạn chỉ có thể chèo SUP trong không gian tương đối nhỏ nên trải nghiệm sẽ không thú vị bằng.

