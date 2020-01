3 gã trai khống chế đôi nam nữ đang tâm sự ở ghế đá, cướp... 40.000 đồng

Vietnamnet đưa tin, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lê Hồ Anh Khoa (SN 2002), Lê Văn Bảy (SN 1998) và Trần Công Bảo (SN 1997, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 28/12, Lê Thị L. (2004, trú TP.Tam Kỳ) cùng Mai Văn Q. (trú xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) đang ngồi nói chuyện tại ghế đá đường Bạch Đằng (TP.Tam Kỳ). Thời điểm trên, Khoa, Bảy và Bảo đi trên xe máy đến khu đường Bạch Đằng. Thấy L. và Q. nên nhóm nảy nảy sinh ý định cướp.

Khoa đứng cạnh xe máy để cảnh giới. Sau đó, Bảo và Bảy tiến lại gần, dùng dao kề vào cổ em Q. khống chế, cướp 1 điện thoại di động và 40.000 đồng. Sau đó, cả 3 lên xe tẩu thoát về hướng đường Trần Đại Nghĩa.

Các đối tượng trên tại cơ quan công an.

Công an TP. Tam Kỳ nhanh chóng vào cuộc điều tra sau khi nhận tin báo. Trưa 31/12, lực lượng Công an TP. Tam Kỳ phát hiện Lê Hồ Anh Khoa cùng phương tiện gây án là chiếc xe máy đã mời về cơ quan công an làm việc. Khoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng Lê Văn Bảy và Trần Công Bảo.

15h ngày 31/12, Công an TP. Tam Kỳ tiếp tục bắt giữ Bảo và Bảy, tạm giữ chiếc điện thoại di động tang vật.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên khai nhận, sau khi lấy được tài sản, cả ba đem bán tại một tiệm điện thoại tại xã Bình Trung được số tiền 800.000 đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra vụ án, 3 đối tượng khai, tối 30/12, cả ba đã dùng dao khống chế cướp 1 điện thoại di động hiệu A5S của một người đi đường khác tại đoạn đường Bạch Đằng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin