3 cậu nhóc bị CSCĐ phạt giữa đường, người dân liền lấy điện thoại quay rồi tung lên MXH

Đoạn clip ghi lại hình phạt đầy thú vị và nhớ đời mà 2 đồng chí CSCĐ dành cho 3 cậu nhóc khoảng 14-15 tuổi dưới đây khiến người xem không ngừng bàn tán, chia sẻ. Cụ thể 3 thiếu niên này chở 3 trên chiếc xe máy điện, lạng lách qua các con phố.

Khi phát hiện sự việc, CSCĐ liền áp sát, yêu cầu cả 3 xuống xe. Vì cả 3 đối tượng đều đang ở độ tuổi thiếu niên nên 2 đồng chí CSCĐ đã đưa ra một hình phạt phù hợp và có tính răn đe cao.

Cả 3 phải giơ tay sau đầu rồi liên tục đứng lên ngồi xuống. Nhiều người dân chứng kiến tỏ ra đồng tình với mức phạt này nên đã lấy điện thoại quay lại rồi chia sẻ rầm rộ lên các trang mạng xã hội.

3 thiếu niên chạy xe kẹp 3 bị CSCĐ phạt giữa đường

