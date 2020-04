3 cậu cháu giao cấu với thiếu nữ

Ngày 12/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Danh (27 tuổi, quê huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trú tại quận Bắc Từ Liêm) về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 31/3, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo về vụ việc một bé gái tên H. (sinh năm 2004) bị Danh lợi dụng để quan hệ tình dục. Trong đơn, người nhà của nạn nhân còn tố cáo 2 người khác tên là Chung và Dưỡng ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cũng dở trò đồi bại với cô bé.

H. tường trình ngày 24/3, cô bé giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà, lang bạt đến tỉnh Bắc Giang với lý do tìm việc. Sau 1 tuần lang thang, thiếu nữ gặp Chung và được đưa về nhà trọ của Dưỡng. Tại đây, 2 người này đã quan hệ tình dục với cô bé.

Đến 31/3, Dưỡng đưa H. ra bến bắt xe khách về Hà Nội và nhắn tin cho Danh đón cô bé ở bến xe Mỹ Đình.

Lưu Văn Danh tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

.Danh đón người rồi đưa H. về phòng trọ, tiếp tục giở trò đồi bại. Khi biết sự việc, gia đình của nạn nhân đã tới trình báo công an.

Đội điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều tra, xác minh được Danh và triệu tập nghi phạm đến làm việc. Bước đầu, Danh phủ nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã kiểm tra tin nhắn và phát hiện Danh có liên lạc với Chung.

Thế nhưng, công an không có manh mối nào về nghi phạm này.

Lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đã chuyển hướng điều tra Dưỡng. Nghi phạm này là Lưu Văn Dưỡng (em trai ở Danh) đã thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân và chỉ địa chỉ phòng trọ của Lưu Văn Chung (cậu của Danh) ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 2/4, Công an quận Bắc Từ Liêm liên hệ với Công an huyện Việt Yên phối hợp truy tìm và bắt được Chung. Đến lúc này, Danh mới nhận tội. Ba nghi phạm trong vụ việc là 3 cậu cháu.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, do địa điểm Dưỡng và Chung thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân là ở huyện Việt Yên.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Zing.vn