28 đơn vị ở Nghệ An chưa giải ngân đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nghệ An vừa có thông báo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 20/6/2022.

Tính đến ngày 20/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 28 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân, trong đó, có huyện Đô Lương cùng các đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện) như: Sở Y tế, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Sở TN&MT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An...

Bên cạnh đó, có 26 cơ quan, đơn vị đã thực hiện giải ngân, tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả tỉnh (dưới 26%) gồm có 16 huyện, thành, thị như: Nghĩa Đàn (24%), Yên Thành (20,6%), Hoàng Mai (19,45%), Con Cuông (16,87%), Quỳnh Lưu (16,69%), Quỳ Hợp (14,49%), Vinh (14,03%), Tương Dương (12,73%), Hưng Nguyên (10,35%), Thanh Chương (8,6%), Nam Đàn (6,67%), Cửa Lò (6,67%), Quỳ Châu (4,6%), Diễn Châu (4,31%), Thái Hòa (3,1%), Anh Sơn (2,29%)

Và 10 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện) như: Sở NN&PTNT (23,35%), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (17,14%), Công an tỉnh Nghệ An (17%), Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An (11,63%), Sở Kế hoạch và Đầu tư (10,37%), Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (9,25%), Bệnh viện Ung bướu (4,33%), Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh (4,26%), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (0,59%), Sở Du lịch (0,36%).

Sở KH&ĐT Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chưa hoàn thành (điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế - dự toán, đấu thầu, quyết toán…); quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, đảm bảo đạt cam kết giải ngân.

Cũng theo Sở KH&ĐT Nghệ An, tính đến ngày 20/6, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân được 1.536,69 tỷ đồng, đạt 26,36%/tổng kế hoạch 5.829,18 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương giải ngân được 223,57 tỷ đồng, đạt 14,35% kế hoạch; nguồn ngân sách trung ương giải ngân 1.313,11 tỷ đồng, đạt 30,74% kế hoạch.

