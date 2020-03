24 lãnh đạo, cán bộ Nghệ An không còn phải cách ly tại nhà

Theo Sở Y tế Nghệ An, hiện nay tỉnh này còn hơn 788 trường hợp phải cách ly trong đó có 777 người được cách ly tại gia đình và nơi cư trú, 12 người cách ly tập trung tại cơ sở y tế. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cũng vừa xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 22-3. Riêng học sinh THPT vẫn đi học bình thường.