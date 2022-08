24 giờ ăn sập Đà Nẵng cùng 'thánh ăn' Bon đây nè

Trong chuyến trở lại “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” - Đà Nẵng, food blogger Bon đây nè và là chủ nhân kênh Tiktok 15 triệu lượt tim đã tìm cách lấp đầy chiếc bụng “không đáy” của mình liên tục trong 24 giờ. Xem rồi mới thấy, anh chàng này quả là “chiến thần ăn uống, kẻ hủy diệt menu, thánh đặt món” khi có thể ăn liên tục từ sáng đến đêm.

Nếu muốn có thêm gợi ý ăn uống trong chuyến đi Đà Nẵng sắp tới thì ngại gì mà không theo chân anh chàng này khám phá phố phường Đà Nẵng và cùng kiểm chứng xem ẩm thực Đà thành liệu có ngon-bổ-rẻ như lời đồn không nhé!

Bánh mì kẹp bột lọc

Địa chỉ: Gần trường Đại học Duy Tân cơ sở 2, đường Phan Thanh

Mở cửa: 06:00 - 9:30

Giá cả: 12.000 đồng

Món ăn đầu tiên mà “thánh ăn” này không tiếc lời khen ngợi và xếp vào hàng món ngon bậc nhất Đà Nẵng chính là món ăn siêu dân dã mang tên bánh mì kẹp bột lọc. Kết cấu nóng giòn của bánh mì hòa quyện với vị dẻo dai của bột lọc, nhân tôm đậm vị, nước lèo siêu cuốn cùng mức giá rẻ “hú hồn” chính là những lý do khiến Bon đây nè “đổ đứ đừ” món ăn dân dã này. Anh chàng còn tiết lộ thêm là lần nào tới Đà Nẵng cũng nhất định phải ăn món này.

Chiếc bánh mì bột lọc nhỏ nhỏ xinh xinh này được chàng food blogger quảng cáo là có thể giúp bạn no từ sáng tới trưa. Ngoài ra, quán còn có thêm các loại nhân khác là chả cá và chả bò đặc biệt đậm đà.

Bún mắm lòng

Địa chỉ: Bún mắm lòng Quán Bốn, 36 Nguyễn Chí Thanh

Mở cửa: 15:00 - 20:00

Giá cả: 10.000 - 30.000 đồng

Về với xứ mắm mà không thử món nào liên quan đến mắm thì quả là thiếu sót! Vật nên, địa điểm ăn uống tiếp theo mà Bon đây nè “sà” vào chính là bún mắm lòng Quán Bốn hay còn được người địa phương gọi với cái tên thân quen là bún mắm lòng núp hẻm Nguyễn Chí Thanh. Menu quán đa dạng các loại bánh, cháo nhưng đặc biệt nhất phải là bún mắm lòng. Một tô đầy đủ có giá 30.000 đồng nhưng “topping” lòng siêu nhiều và được chế biến sạch sẽ, ăn kèm hành phi, rau, ớt cùng mắm được pha theo công thức siêu cuốn.

Vì chưa đủ thỏa mãn nên sau đó chàng food blogger còn ăn thêm bánh bèo kèm chả cũng ngon không kém

Nước mót Hội An

Địa chỉ: 150 Trần Phú, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam

Mở cửa: 8:00 - 22:00

Giá cả: 12.000 đồng

100 người đến Đà Nẵng thì cũng chừng đó người phải ghé chân đến Hội An bởi sức hút của phố cổ là điều không thể cưỡng lại. Anh chàng Bon đây nè không phải là ngoại lệ. Dĩ nhiên, với một người thích ăn uống như Bon thì lý do đến Hội An phần nhiều cũng vì món ngon. Trong lần trở lại này, anh chàng đã thử ngay món nước mót trong truyền thuyết, thức uống mà rất nhiều dân du lịch đã check-in 7749 dạo.

