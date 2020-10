22 cán bộ chiến sĩ hi sinh tại Quảng Trị: Đau lòng cảnh vợ chịu tang chồng trong khu cách ly

Đó là trường hợp thương tâm của chị Lê Thị Tuyết, vợ của liệt sĩ Ngô Bá Văn (SN: 1984, trú xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)- một trong 22 cán bộ, chiến sĩ đoàn 337 hi sinh sau sự cố sạt lở đất ở Quảng Trị.

Chị Tuyết chịu tang chồng trong khu cách ly.

Chị Tuyết đang làm việc ở nước ngoài thì nghe tin chồng hi sinh đã lập tức bay về nước để chịu tang. Tuy nhiên, do quy định phòng chống dịch covid-19 chị Tuyết buộc phải vào khu cách ly tập trung đóng tại địa bàn xã Thanh Hưng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Nén đau thương, chị Tuyết chấp nhận chịu tang chồng tại khu cách ly.

Bàn thờ liệt sĩ Văn được lập tại khu cách ly.

Chiều 22/10, lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện Thanh Chương đã lập bàn thờ cho liệt sĩ Ngô Bá Văn ngay tại khu cách ly để người vợ chịu tang chồng. Lãnh đạo, cán bộ cùng công dân đang cách ly lần lượt tới thắp hương, chia buồn và động viên người vợ.

Được biết, vợ chồng Thượng úy Văn có hai con nhỏ. Gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Thượng úy Ngô Bá Văn sinh ngày: 15/7/1984. Quê quán: xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chỗ ở hiện nay: xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lễ an táng liệt sĩ Văn tổ chức vào ngày 24/10 tại nghĩa trang liệt sĩ Rú Nài- Hà Tĩnh.

Cán bộ các ban ngành cùng đến viếng, chia buồn cùng gia đình chị Tuyết tại khu cách ly.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/10, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng bất ngờ xảy ra ở xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khiến 4 dãy nhà bị vùi lấp. 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội