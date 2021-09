200.000 liều vắc xin Vero Cell ‘nằm kho’ nửa tháng ở Nghệ An, chờ phiếu xuất xưởng

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân TP Vinh, Nghệ An

Chiều 29-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Định - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An - cho biết thông tin trên.

Theo ông Định, khoảng 200.000 liều vắc xin Vero Cell đã được tỉnh nhận về từ kho Quân khu 4 từ gần nửa tháng nay, nhưng chưa triển khai tiêm do phải chờ phiếu xuất xưởng của Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế).

Đây là số liều vắc xin Vero Cell mà tỉnh Nghệ An nhận nhiều nhất từ trước cho đến nay.

Trước đó, ngành y tế Nghệ An đã tiêm khoảng 900 liều vắc xin Vero Cell cho công nhân, người lao động Trung Quốc đang làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy. Tất cả người được tiêm đều an toàn, không có phản ứng phụ nặng.

Nghệ An đã tiêm được 540.556 liều trong tổng số 552.940 liều được phân bổ (đạt tỉ lệ 97,76%), trong đó có 90.140 người đã hoàn thành 2 mũi và hơn 414.000 người được tiêm ít nhất một mũi.

"Đến nay Nghệ An cơ bản đã bao phủ đủ 2 mũi cho các nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 4. Từ nhóm 5 đến nhóm 9 đang triển khai tiêm. Tỉnh đang chờ phiếu xuất xưởng của lô vắc xin Vero Cell để tiêm đợt 17", ông Định nói.

Không giống như nhiều loại vắc xin phòng COVID-19 khác, vắc xin Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc có thời hạn sử dụng đến 24 tháng.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến về công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An đánh giá một số tồn tại, khó khăn như công tác tổng hợp danh sách đối tượng tiêm vẫn còn lúng túng.

Việc cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, cung cấp giấy chứng nhận tiêm thông qua mã QR chậm, chỉ mới 2 bệnh viện làm được, đặc biệt đã xảy ra tình trạng chen lấn tại một số điểm tiêm chủng.

Ông Bùi Đình Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - chỉ đạo nếu huyện nào làm không tốt sẽ điều chuyển vắc xin sang cho địa phương khác.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 1.823 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 18 người tử vong, hiện đang điều trị cho 39 bệnh nhân. Nghệ An đã tạm dừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến sau khi nhiều bệnh nhân xuất viện. Toàn tỉnh Nghệ An đang duy trì trạng thái bình thường mới theo chỉ thị 19.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ