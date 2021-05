2 tiệm vàng giúp Nhật Cường chuyển hơn 2.500 tỉ đồng ra nước ngoài?

Theo dự kiến, ngày mai 5-5, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật (Công ty Nhật Cường). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử tất cả các ngày trong tuần.

Lực lượng cảnh sát khám xét một cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường ở Hà Nội - Ảnh: HUY THANH

Trong vụ án này, 13 bị cáo bị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng Nhật Cường; Bùi Quốc Việt, nhân viên Nhật Cường (anh trai Bùi Quang Huy); Trần Tất Khoa, giám đốc công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu, giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn, cùng 9 bị cáo khác. Riêng 2 bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Nhật Cường, và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Nhật Cường, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ tháng 5-2019, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn), đã trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại hiệu iPhone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh - các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính, và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP (doanh thu, lợi nhuận nội bộ) và phần mềm MISA (báo cáo thuế, kê khai cơ quan quản lý nhà nước).

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ án, thông qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính Nhật Cường, và phần mềm ERP (dữ liệu điện tử bí mật) của Nhật Cường, thể hiện Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển. Cụ thể, 2 tiệm vàng nêu trên là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh L. làm chủ); tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do Bùi Thanh Ph. điều hành).

Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỉ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng; chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Trong quá trình điều tra, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh L. và Bùi Thanh Ph. chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Về việc này, đến nay Cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy, là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê L., Ph. chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động