2 địa điểm liên quan nghi án người đàn ông Hải Dương mất tích sau khi đi đòi nợ

Theo tìm hiểu được biết, ông C. sống tại nhà ở Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc cùng bố mẹ và 2 người con. Ngoài ra, vợ và 2 người con gái khác của ông C. hiện đang ở nước ngoài. Nhằm phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu tóc của mẹ, con gái và em gái của ông C. Sự "mất tích" bí ẩn của ông C. trong một thời gian dài khiến gia đình ông vô cùng lo lắng, điều họ mong mỏi nhất bây giờ là thông tin về ông.