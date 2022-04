2 công nhân Viglacera Hạ Long thương vong vì ngạt khí CO

Nhà máy gạch Hoành Bồ thuộc Công ty Viglacera Hạ Long nơi 2 nạn nhân công tác.

Chiều ngày 27/4, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB & XH) tỉnh Quảng Ninh cho biết. Vào hồi 10h ngày 26/4, tại Trạm lò khí hóa than, phân xưởng Nung, Nhà máy Ngói Hoành Bồ thuộc Công ty Viglacera Hạ Long đã xảy ra vụ ngạt khí làm 2 công nhân bị thương.

Ngay khi phát hiện ra vụ việc các công nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bãi Cháy, tuy nhiên 1 người đã không qua khỏi.

Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được cho là do trong quá trình xử lý kẹt cánh van chặn than của Phễu chứa rót vào lò khí hoá than bị ngạt khí CO dẫn đến tai nạn.

