2 chiến sĩ công an nhặt được hơn 500 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Công an thị xã Ayun Pa trao trả số tiền 505 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Ngày 2/11, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bàn giao số tiền 505 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, vào sáng cùng ngày Trung sĩ Phạm Hoài Nam và Hạ sĩ Ksor Vi đến khu vực Quảng trường thị xã Ayun Pa để chuẩn bị trồng cây theo sự phân công của đơn vị.

Đến khoảng 10 giờ 30, 2 chiến sĩ công an nhặt được 1 balo đựng tiền tại đường Nguyễn Huệ (đoạn gần UBND thị xã Ayun Pa) nên báo cáo đơn vị. Do số tiền quá lớn nên Đội điều tra đã báo cáo lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo mời người dân chứng kiến để kiểm kê số tiền. Qua kiểm tra trong balo có 505 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an thị xã Ayun Pa đã thông báo để truy tìm người đánh rơi.

Đến khoảng 11 giờ, Công an phường Đoàn kết (thị xã Ayun Pa) báo cáo về việc có công dân Võ Duy Đô (SN 1986, trú thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đến trình báo bị mất tiền sau khi đi rút tại ngân hàng.

Sau khi tiến hành các thủ tục xác minh, đến chiều cùng ngày Công an thị xã Ayun Pa đã trao trả số tiền 505 triệu đồng cho công dân theo đúng quy định.

Nhận lại số tiền bị mất, anh Đô rất xúc động. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn đến các chiến sĩ công an.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn