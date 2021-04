19/21 huyện ở Nghệ An bùng phát dịch viêm da nổi cục ở trâu bò

Bệnh viêm da nổi cục lây lan nhanh chóng khiến hàng nghìn hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An điêu đứng. Ảnh: Trần Tuyên

Yên Thành hiện là địa phương mới nhất ghi nhận dịch viêm da nổi cục trên trâu bò. Hiện chỉ còn 2 địa phương là Tương Dương và Kỳ Sơn chưa xuất hiện dịch.

Nhiều huyện có tỉ lệ mắc bệnh, lây lan cao như: Diễn Châu, Nghi Lộc (14 ổ dịch/huyện), Nghĩa Đàn 10 ổ dịch, Đô Lương 9 ổ dịch.

Tính đến ngày 16.4, dịch viêm da nổi cục đã khiến 1.935 con trâu, bò bị mắc bệnh. Số bò, trâu buộc phải tiêu hủy là 108 con, tổng trọng lượng gần 18 tấn.

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An - cho biết, nguyên nhân khiến dịch lây lan nhanh chóng là do do virus gây ra, đường truyền lây bệnh chủ yếu qua côn trùng như ruồi, muỗi, ve, mòng… nên rất khó kiểm soát. Tập quán thả rông trâu, bò trên đồng cỏ làm gia súc bị bệnh và gia súc khỏe tiếp xúc trực tiếp, nhiều chợ buôn bán trâu, bò tập trung cũng là nguyên nhân dễ lây lan dịch bệnh.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lực lượng thú y tại các địa phương đang tiêm phòng đồng loạt cho đàn trâu, bò, đặc biệt là ưu tiên cho những xã đang có dịch để hạn chế lây lan trên diện rộng; đồng thời tuyên truyền cho người dân cần sớm khai báo khi phát hiện trâu, bò có dấu hiệu bất thường để khoanh vùng chữa trị.

Tác giả: Trần Tuyên

Nguồn tin: Báo Lao Động