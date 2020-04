19 người hát, chơi ma túy ở quán karaoke chia nhau 190 triệu đồng tiền phạt

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cũng xử phạt chủ quán karaoke Bảo Bảo số tiền 25 triệu đồng với các hành vi: Không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ tạm dừng kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng theo điểm c, Khoản 4, điều 11 Nghị định 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại điểm a, Khoản 3, điều 11, Nghị định 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.