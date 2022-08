18 con bạc bị tóm trên sới xóc đĩa hàng trăm triệu đồng

Trước đó, khoảng 00h15’ ngày 12/8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Giang; Công an xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang) và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Cụ thể, vào thời điểm trên, có 18 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại nhà ông Nguyễn Văn Lưởng (SN 1966, trú tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang). Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, 1 xe ôtô, 3 chiếc xe máy và nhiều vật chứng có liên quan khác.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đánh bạc trên do Đỗ Văn Hòa (SN 1991, trú tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang) cầm đầu và đứng ra tổ chức. Hòa thuê 5 đối tượng có tiền án, tiền sự làm nhiệm vụ cảnh giới và đưa đón các con bạc đến điểm chơi, khi lên xe các con bạc sẽ bị thu điện thoại di động, sau đó di chuyển lòng vòng nhiều nơi, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi cảm thấy an toàn, các đối tượng mới đưa người chơi về "bến đỗ".

Hơn nữa, Hòa còn thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. Khi thì tổ chức cho các con bạc chơi tại tàu trên Sông Hồng, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội. Lúc lại tổ chức cho các con bạc chơi ở các nhà cao tầng kiên cố với nhiều lớp cửa bảo vệ và camera giám sát. Đặc biệt, theo lời khai của các đối tượng, nhóm không đánh bạc tại một địa điểm quá 2 đêm, để tránh bị phát hiện bắt giữ.

Các ngôi nhà được lựa chọn để tổ chức đánh bạc thường rất kiên cố và được cảnh giới kỹ lưỡng.

Khi các đối tượng đang sát phạt nhau, Hòa giao cho đàn em thực hiện cảnh giới từ trong nhà ra ngoài ngõ, đến các đường to vào địa điểm đánh bạc; nếu phát hiện bất thường, các đối tượng cảnh giới sẽ thông báo cho Hòa để nghỉ chơi, tiêu hủy tang vật và giải tán các con bạc.

Với thủ đoạn hết sức tinh vi và được cho là “an toàn” trên, nhiều con bạc ở các huyện lân cận, thậm chí ở TP Hà Nội và Hải Phòng cũng biết tiếng mà tìm đến chơi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Tác giả: Vũ Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân