122 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các phường, xã được tập huấn về các nội dung Thông tư, Quy định liên quan công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện sẽ được tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã, phường, thị trấn sẽ được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua rà soát có 122 Công an cấp xã đủ điều kiện thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú thuộc địa bàn (chi tiết cuối bài viết).

Công an tất cả các huyện trực thuộc tỉnh Nghệ An sẽ được thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Đồng thời, thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại cấp xã nơi Công an cấp huyện đặt trụ sở và cấp xã chưa đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe mô tô.

Công an xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa hướng dẫn người dân về thủ tục đăng ký phương tiện

Riêng Công an thành phố Vinh thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

Các trường hợp đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Vinh sẽ do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An thực hiện.

Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho toàn lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các phường, xã theo nội dung các Thông tư liên quan cũng như gấp rút lắp đặt, triển khai các hệ thống, đường truyền kịp thời, đảm bảo phục vụ công tác đăng ký, cấp biển số bắt đầu từ ngày 21/5/2022 sắp tới.

Danh sách 122 Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện:

- Các phường Nghi Thủy, Nghi Tân, Nghi Hải (thị xã Cửa Lò);

- Các phường Hòa Hiếu, Quang Tiến, Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa);

- Các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Thiện, Quỳnh Lập, Quỳnh Trang, Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai);

- Các xã Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Nọc (huyện Quế Phong);

- Các xã Châu Hội, Châu Hạnh, Châu Bình (huyện Quỳ Châu);

- Các xã Nghĩa Hội, Nghĩa Thành, Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn);

- Các xã Đồng Hợp, Tam Hợp, Châu Cường, Châu Quang, Minh Hợp, Nghĩa Xuân, Châu Thái, Châu Đình, Châu Lý (huyện Quỳ Hợp);

- Các xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Châu, Quỳnh Văn, Ngọc Sơn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, An Hòa, Tiến Thủy, Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu);

- Các xã Chi Khê, Lục Dạ, Môn Sơn (huyện Con Cuông);

- Các xã Giai Xuân, Nghĩa Đồng, Đồng Văn, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Phúc, Tân Hương (huyện Tân Kỳ);

- Các xã Đức Sơn, Tường Sơn, Hoa Sơn, Phúc Sơn, Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn);

- Các xã Diễn Bích, Diễn Đoài, Diễn Hải, Diễn Hồng, Diễn Kim, Diễn Kỷ, Diễn Lâm, Diễn Ngọc, Diễn Phú, Diễn Thành, Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Trường, Diễn Thọ, Diễn Yên (huyện Diễn Châu);

- Các xã Lăng Thành, Tân Thành, Đức Thành, Đô Thành, Thọ Thành, Phúc Thành, Đồng Thành, Văn Thành, Xuân Thành, Nhân Thành, Long Thành, Viên Thành, Bảo Thành, Công Thành (huyện Yên Thành);

- Các xã Trù Sơn, Đại Sơn (huyện Đô Lương);

- Các xã Thanh Phong, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Đại Đồng, Đồng Văn, Võ Liệt, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương);

- Các xã Nghi Văn; Nghi Yên, Nghi Lâm, Nghi Kiều, Nghi Thuận, Nghi Thạch, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Vạn, Nghi Thọ, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc);

- Các xã Nam Thanh, Hùng Tiến, Thượng Tân Lộc, Kim Liên, Khánh Sơn, Trung Phúc Cường, Nam Kim (huyện Nam Đàn);

- Các xã Hưng Trung, Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên).

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An