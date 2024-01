Xúng xính diện áo dài đi phố Tạ Hiện chụp ảnh Tết, nhiều bạn trẻ nào ngờ 'kiếp nạn' xuất hiện

Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, vào thời điểm này, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị váy vóc, áo dài cùng nhiều phụ kiện xinh đẹp để đi chụp choẹt làm bộ ảnh kỷ niệm.

Tại Hà Nội, một trong những địa điểm hấp dẫn giới trẻ dịp cuối năm này chính là phố Tạ Hiện. Nơi đây vốn nổi tiếng với những hoạt động vui chơi, ăn uống về đêm. Tuy nhiên, vào ban ngày, nơi đây cũng đón nhiều du khách, các cặp đôi tới và các bạn trẻ đến chụp ảnh kỷ niệm nhờ bối cảnh kiến trúc cổ kính.

Những ngày này, nhất là vào cuối tuần, đi ngang qua con phố Tạ Hiện ai cũng choáng ngợp trước khung cảnh dòng người đua nhau chụp ảnh áo dài Tết. Thế nên chính vì quá nhiều người tìm đến nơi đây khiến các bạn trẻ không khỏi ngán ngẩm bởi tình trạng "một mét vuông có tới chục người chụp ảnh".

Your browser does not support the video tag.

(Video: Tạ Hiện "thất thủ" vì giới trẻ đến chụp ảnh Tết quá đông. Nguồn: Tiktok thochupkhoanhkhac)

Theo đoạn clip vừa được chia sẻ trên một nền tảng MXH mới đây, con phố Tạ Hiện trở nên náo nức hơn bao giờ hết bởi những tà áo dài đủ màu sắc. Các mẫu chính, các thợ chụp ảnh, thợ make-up ra vào liên tục khiến không khí nơi đây cực kỳ nhộn nhịp.

Phố Tạ Hiện đông đúc các bạn trẻ đến chụp ảnh Tết. Ảnh cắt từ clip

Thế nhưng cũng chính vì dòng người đi chụp ảnh Tết quá đông đúc khiến nhiều bạn trẻ không khỏi mệt mỏi, bởi nhìn đâu đâu cũng thấy các nàng thơ thả dáng chào Xuân. Có lẽ, muốn tìm một bối cảnh để chụp ảnh cũng mất nhiều thời gian, thậm chí, người này phải nhường người kia chụp xong mới có chỗ để vào chụp.



Cứ ngỡ rằng, xúng xính váy áo, trang điểm thật xinh đẹp, xuất hiện thật tự tin là đã có thể có bộ ảnh đẹp, nào ngờ đây lại chính là "kiếp nạn" chụp ảnh Tết khiến nhiều bạn trẻ không khỏi chán ngang.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn