Xử phạt người phụ nữ xuất nhập cảnh trái phép

Cụ thể, Công an xã Mường Lát (Thanh Hóa) phát hiện tại hộ gia đình một người dân ở thôn Chiên Pục, xã Mường Lát có một người phụ nữ lạ mặt, không có giấy tờ tùy thân và không nằm trong nhân hộ khẩu của hộ gia đình này.

Cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt đối với Hà Thị H.

Qua điều tra, xác minh, người phụ nữ trên tên là Hà Thị H. (sinh năm 1985) vừa từ Lào đi theo đường tiểu ngạch về nhà người thân.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Mường Lát đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hà Thị H. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”. Đây là mức phạt mang tính răn đe cao, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên.

Kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở tại biên giới

Trước đó, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Mường Lát đã phát hiện trường hợp một người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn, tên là He Jun Yu. Dù có hộ chiếu và thị thực hợp lệ, nhưng anh He Jun Yu đã vi phạm quy định khi tự ý đi vào khu vực biên giới mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, Công an xã đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh He Jun Yu với số tiền 1,2 triệu đồng về hành vi "Người nước ngoài đi vào khu vực Nhà nước quy định cần có giấy phép mà không có giấy phép".

Được biết, xã Mường Lát, là địa bàn vùng biên giới, có 23,522 km đường biên tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), trên 81% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Mường Lát đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Mường Lát.

Mường Lát là địa bàn với nhiều đường mòn, lối mở, đây chính là thách thức không nhỏ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, đặc biệt là tình trạng người dân qua lại biên giới theo thói quen cũ mà không nắm rõ các quy định của pháp luật.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Lát đã chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc địa bàn, thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện cùng già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và bà con thôn bản để nắm tình hình.

Đồng thời tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ về những quy định của pháp luật liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh; những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, chủ quyền biên giới quốc gia và các vấn đề khác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở...

Thiếu tá Lê Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Công an xã Mường Lát cho biết: Thời gian tới, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ các quy định về Luật Biên giới quốc gia và Luật Xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, các phòng nghiệp vụ, các ban, ngành, đoàn thể để kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào địa bàn; tiếp tục phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khuyến khích người dân tố giác tội phạm và hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Những trường hợp vi phạm, pháp luật chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn