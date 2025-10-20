Xót thương người đàn ông bị tai nạn, liệt 2 chân

Sau vụ tai nạn, anh Túy bị liệt 2 chân, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân

Nằm trên chiếc giường ở góc nhà, anh Túy kể, trước đây anh khỏe mạnh, là trụ cột gia đình với vợ hiền và 2 con ngoan. Cuộc sống tuy vất vả nhưng hạnh phúc ngập tràn trong mái nhà nhỏ.

Thế rồi biến cố ập đến, tháng 12-2023, trong lúc sửa điện thuê, anh Túy không may bị ngã từ trên cao xuống. Cú rơi định mệnh khiến anh gãy đốt sống cổ, giập tủy.

Để cứu chồng, chị Trần Thị Phước Vân đã bán hết tài sản trong nhà, thậm chí còn vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Thế nhưng bao nỗ lực chạy chữa, từ bệnh viện tỉnh đến tuyến trung ương, cũng không thể giúp anh đi lại được nữa. Anh Túy bị liệt hoàn toàn hai chi dưới, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người thân.

Hai đứa con của anh chị, đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ năm nay vào lớp 4. Ngoài giờ học, các em thường phụ mẹ chăm sóc cha, đỡ đần những việc lặt vặt trong nhà. Người đàn ông trụ cột một thời giờ chỉ còn biết nằm nhìn vợ quay cuồng giữa mưu sinh và nỗi lo bệnh tật.

Nước mắt anh Túy nhiều lần chảy ngược vào trong. “Tôi ước gì có thể đứng dậy, đi làm nuôi vợ con như trước đây. Giờ mọi gánh nặng đều đổ lên vai vợ, tôi thấy mình bất lực quá”, anh Túy nghẹn giọng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-51.

Tác giả: Mai Cường

Nguồn tin: sggp.org.vn