Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Gia đình đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị xơ gan. Dù đã được điều trị ở nhiều nơi, bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm.

Hiện 12 tuổi, Đánh chỉ cao khoảng 1,4m và nặng vỏn vẹn 15kg. Mỗi ngày, em phải chịu những cơn đau hành hạ, cơ thể gầy guộc, bụng to khiến việc đi lại rất khó khăn. Những hôm trái gió trở trời, em sốt suốt đêm. Dù bệnh tật đeo bám, Đánh vẫn cố gắng đến trường. Gia đình Đánh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, chỉ sống nhờ vào công việc làm thuê bấp bênh. Từ khi em phát bệnh, cha mẹ phải thay nhau túc trực chăm con nên thu nhập càng eo hẹp. Mỗi tháng, Đánh phải nhập viện 3 lần, chi phí mỗi lần 5-6 triệu đồng. Suốt 9 năm qua, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền để điều trị cho con.