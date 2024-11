Chiếc Porsche bốc cháy trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh: VIDIFI

Khoảng 9h ngày 11-11, vụ va chạm gây cháy xe xảy ra tại km91+600 đường cao tốc hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Đơn vị vận hành tuyến cho hay thời điểm trên, 2 ô tô con đi cùng chiều xảy ra va chạm. Sau cú đâm mạnh, chiếc xe hiệu Porsche Macan bốc cháy nằm tại làn 1 và 2 của cao tốc. Xe còn lại văng ra sát làn dừng khẩn cấp.

Xe Porsche bốc cháy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sau va chạm

Nhân chứng cho hay sau sự cố, người đàn ông trong chiếc xe bốc cháy kịp thời thoát ra ngoài. Anh này dùng bình cứu hỏa chữa cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên nhanh khiến ô tô này cháy trơ khung.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết sự cố không gây thương vong. Xe cộ qua khu vực phải di chuyển chậm thông qua sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Mặt đường rộng từ 32,5m - 35m với 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp. Xe được chạy tối đa 120km/h, tối thiểu 60km/h trên tuyến đường này.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ