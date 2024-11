Nghệ An: Đầu xe container bốc cháy dữ dội

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng nay (5/11) ở phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian trên, chiếc xe container BKS 15C-310.XX, kéo theo rơ moóc BKS 15R-136.XX đậu cạnh chung cư ở phường Quang Trung thì bất ngờ bốc cháy phần đầu dù trời đang đổ mưa.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện có cháy, người dân liền hô hoán dập lửa đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa.

Vụ cháy không gây thương vong, tuy nhiên phần đầu container đã bị thiêu rụi toàn hoàn.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe container bốc cháy dữ dội

