Xe ô tô bán tải gặp nạn ở Lào Cai: Đưa chó nghiệp vụ vào tìm nạn nhân thứ 3

Sau khi nghe Trưởng Công an 8 xã của huyện Văn Bàn cũ và Trưởng phân trại tạm giam Văn Bàn; chỉ huy Tổ Cảnh sát giao thông Phòng PC08 báo cáo kết quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10 và các biện pháp triển khai khẩn cấp phòng chống bão số 11.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát ngay các vị trí có nguy cơ sạt lở để di dời người dân, cắm biển báo, căng dậy báo hiệu tại các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng...

Khu vực sạt lở rất hiểm trở gây khó khăn cho công tác tìm kiếm

Đối với nạn nhân thứ 3 trong vụ xe bán tải bị đất đá vùi lấp tại thôn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương cần cố gắng tìm thấy trước khi hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn. Đồng thời chỉ đạo Phòng PK02 đưa ngay 2 chó nghiệp vụ lên khu vực xe ô gặp nạn để tìm nạn nhân Phùng Văn Tuấn ngay trong chiều hôm nay.

Chiếc xe chở 3 người sau khi được tìm thấy

Trước đó, như đã thông tin, vụ việc thương tâm này xảy ra sau khi hoàn lưu bão số 10 gây lũ lịch sử. Ba nạn nhân đã mất liên lạc từ sáng sớm ngày 29/9 khi di chuyển qua đỉnh dốc Thủy điện Minh Lương Thượng 1, nơi hàng chục nghìn mét khối đất đá đã đổ ập xuống. Đến rạng sáng ngày 3/10, chiếc xe bán tải Nissan Navara, biển kiểm soát 24A-348.02 chở 3 người mất tích đã được các lực lượng tìm thấy.

Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng PK02 đưa 2 chó nghiệp vụ lên khu vực gặp nạn để tìm nạn nhân thứ 3 ( Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Khi tiếp cận bên trong xe, chỉ phát hiện thi thể của 2 nạn nhân là anh Hoàng Văn Định, sinh năm 1988, ở xã Khánh Yên, là Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé và anh Hoàng Đức Giang, sinh năm 1990, ở xã Văn Bàn. Còn nạn nhân Phùng Văn Tuấn, sinh năm 1980, trú thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé được xác định đi cùng trên xe chưa tìm thấy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV