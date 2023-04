Ngày 13/4, nguồn tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trên tuyến QL 12C, đoạn qua địa bàn phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 5 chỗ và xe máy khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, tại khu vực trên chiếc xe ô tô mang BKS 38A-169.93 (chưa rõ danh tính người lái) đang điều khiển rẽ sang đường, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38K1-663.57 (chưa rõ người cầm lái) chạy ngược chiều.

Trên xe máy lúc này có hai người gồm Nguyễn Tiến Kh. (18 tuổi, trú tại thôn Hoa Thắng, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh) và Đặng Tùng L. (18 tuổi, trú tại thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa).

Cú va chạm mạnh khiến Nguyễn Tiến Kh. tử vong tại chỗ, còn Đặng Tùng L. bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Trích xuất camera từ nhà dân ven đường, chiếc xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 12C, do thiếu quan sát nên tông vào xe ô tô 5 chỗ đang rẽ sang đường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Video xe máy chạy ngược chiều va chạm ô tô, hai người thương vong.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết