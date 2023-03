Xe bán tải Toyota Hilux mới sắp có mặt tại Việt Nam, giá dự đoán 850 triệu đồng

Một số đại lý Toyota thời gian vừa qua đã nhận cọc chiếc bán tải Hilux và cho biết xe sắp xuất hiện tại Việt Nam trong tháng sau. Giữa năm 2022, nhiều thông tin cho thấy Toyota Việt Nam đã ngừng bán mẫu bán tải Hilux vì không đáp ứng được yêu cầu về nhiên liệu. Sang đầu năm nay, nhiều đại lý đồng loạt nhận cọc chiếc Hilux 2023 mới, và tiết lộ xe sắp quay trở lại thị trường.

Về trang bị, các đại lý cho biết xe bổ sung đèn chiếu sáng LED giống bản Adventure và đèn phanh LED trên cao. Trang bị tiện nghi trên bản này khá đơn giản với ghế nỉ, vô-lăng urethane, âm thanh 4 loa, điều hòa chỉnh cơ…

Toyota Hilux 2023 không phải là thế hệ nâng cấp facelift hay hoàn toàn mới. Điểm khác biệt lớn nhất là động cơ xe được tinh chỉnh để đáp ứng đủ điều kiện về khí thải Euro 5. Theo đó, máy dầu 2.4L trên Hilux 2023 vẫn cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 400Nm. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Có thể thấy, với những điều chỉnh này, sự trở lại của Toyota Hilux sẽ khó đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng. Các đối thủ cạnh tranh hiện nay như Ford Ranger, Nissan Navara, Mitsubishi Triton... đa dạng hơn về phiên bản, trang bị cũng như dải giá bán rộng giúp dễ tiếp cận hơn.

Các thông tin cho biết Hilux 2023 khi mới bán ra sẽ chỉ có một phiên bản 2.4 4x2 AT máy dầu một cầu số tự động. Giá bán dự kiến khoảng 850 triệu đồng. Con số này khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc. Hiện nay Ford Ranger XLS 4x2 AT giá 688 triệu đồng, Nissan Navara EL 2WD giá 699 triệu đồng, Mitsubishi Triton 4x2 Athleta giá 780 triệu đồng... Trước đó, phiên bản Hilux 4x2 AT cũng chỉ có giá 674 triệu đồng.

