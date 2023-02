Lên đời xế cưng cùng ưu đãi khủng của Toyota Vios trong tháng 2/2023

Tết quây quần bên gia đình kết thúc cũng là lúc guồng quay cuộc sống, những kế hoạch, chuyến đi được khởi động với nguồn năng lượng mới. Với tham vọng chuyển đổi từ hãng ô tô truyền thống thành “Công ty cung cấp giải pháp di chuyển”, Toyota Việt Nam mong muốn đồng hành cùng bạn trong những hành trình như vậy.

Từ ngày 10/2 đến hết ngày 28/2/2023, hệ thống các đại lý của Toyota Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi "Mua xe Toyota, khởi động 2023" dành cho khách hàng mua Vios ở các phiên bản Vios G và Vios E (MT & CVT). Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn giá trị gia tăng, khách hàng sẽ được nhận khuyến mãi với tổng giá trị lên tới 37 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và 1 bộ phụ kiện Vè che mưa chính hãng Toyota.



Sự đón nhận của khách hàng luôn ở mức cao nhất trên thị trường trong nhiều năm qua là phần thưởng quý giá cho những nỗ lực của Toyota trong việc đem đến những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và đáng tin cậy. Khuyến mãi lần này dành cho Toyota Vios cũng là cách thể hiện tinh thần luôn luôn lắng nghe, luôn luôn đặt người dùng ở trung tâm trong mọi hoạt động của Toyota Việt Nam.

Toyota Vios không chỉ là mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ B mà còn nắm giữ vị trí là mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong hàng chục năm qua. Năm 2022, doanh số của Vios đạt 23.529 xe, vượt trên tất cả các sản phẩm có mặt trên thị trường để giữ ngôi vương. Và không phải ngẫu nhiên mà Toyota Vios được nhiều khách hàng đánh giá là “mẫu xe quốc dân”, tượng trưng cho khát khao sở hữu ô tô của người Việt.

Ở Toyota Vios phiên bản hiện tại, hãng xe Nhật đã có những cải tiến đáng kinh ngạc về ngôn ngữ thiết kế. Phần đầu xe với mặt ca-lăng cỡ lớn được thiết kế mới theo kiểu dáng hình thang ngược với các thanh ngang mạ chrome gây ấn tượng mạnh, cụm đèn pha được thiết kế vuốt ngược bắt mắt hơn. Không gian bên trong xe rộng rãi, thông thoáng, mang đến cảm giác thoải mái cho cả người lái và hành khách. Ghế ngồi được thay từ chất liệu nỉ sang da PVC cao cấp giúp khoang xe trở nên sang trọng, nổi bật hơn. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp các nút chức năng khá tiện dụng là điểm nhấn ấn tượng của mẫu xe. Tất cả kết hợp mang đến một thiết kế năng động phù hợp với thẩm mỹ của cả những khách hàng trẻ.



Cũng không ít người e ngại vấn đề an toàn của Vios còn trên thực tế, Vios là chiếc xe an toàn nhất phân khúc sedan hạng B với chứng chỉ an toàn 5 sao của Asean NCAP. Toyota cực kỳ “hào phóng” khi trang bị cho Vios 7 túi khí cùng hàng loạt trang bị an toàn khác như phanh ABS/EBD/BA, hệ thống chống trượt VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo, camera/cảm biến hỗ trợ quanh xe… Điều này mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn Toyota Vios.

Hệ thống giải trí kết nối điện thoại thông minh, điều hoà tự động, bệ tỳ tay, màn hình TFT hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết, vô lăng trợ lực điện tích hợp các phím chức năng và ga tự động… Hàng ghế thứ hai với tựa đầu ghế có thể thay đổi độ cao, sàn để chân phẳng. Trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam thì chỉ duy nhất Vios có thể gập hàng ghế thứ 2 kiểu 60:40 để gia tăng không gian chứa đồ cho khoang hành lý giúp khách hàng có thể chở được đồ dài hoặc cồng kềnh.



Vios thế hệ hiện tại hội tụ những đặc điểm được xem là hoàn hảo của một mẫu xe “quốc dân”, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng đồng thời cũng là một trong những sản phẩm nổi bật nhất biểu trưng cho chất lượng, sự bảo chứng về độ tin cậy của thương hiệu Toyota tại Việt Nam.

Với những lý do trên cùng chương trình khuyến mãi “Mua xe Toyota, khởi động 2023” với ưu đãi hấp dẫn trong tháng 2 này, Toyota Vios đang ở một thời điểm không thể tốt hơn để khách hàng lên đời xế cưng, tự hoạch định những chuyến hành trình hè tuyệt vời, đầy sôi động và an toàn, thoải mái cùng người thân. Nếu không muốn bỏ lỡ chuyến đi và không muốn bỏ lỡ cơ hội mua xe Toyota Vios giá tốt thì đừng chần chừ mà hãy đến ngay với các đại lý của Toyota Việt Nam trên toàn quốc.

Tác giả: LH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn