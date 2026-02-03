Xâm nhập trái phép, mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỉ email của người dùng

Tối 2-2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này phát hiện một nhóm các đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để xâm nhập trái phép vào email của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ với các đối tượng người nước ngoài thông qua Telegram để mua bán, trao đổi thông tin email gồm tên đăng nhập và mật khẩu của người khác bị rò rỉ thông qua các cuộc tấn công mạng. Sau đó, sử dụng các phần mềm có tính năng tự động xâm nhập trái phép vào những email này nhằm thu thập, phân tích thông tin và bán lại cho các đối tượng trên không gian mạng nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 30-1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với L.V.D. (SN 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa); D.D.D. (SN 2001, trú tại tỉnh Gia Lai) và đối tượng N.T.T. (SN 2000, trú TP Hà Nội) về tội xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỉ email của người dùng trên toàn thế giới, đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác thu lợi hàng trăm triệu đồng. Theo cơ quan công an, đây là hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của hàng tỉ người.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động