Xác minh vụ 3 công an "bắn chim nhầm sang dê” của người dân

Người dân vây quanh ô tô màu đỏ

Chiều 26/6, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh người dân đang vây quanh một chiếc ô tô con màu đỏ. Khi người dân mở cốp ô tô thì phát hiện có con dê được đựng trong một bao tải.

Clip cũng cho thấy, trong xe có vật dụng như súng. Xung quanh người dân bàn tán, cho rằng 3 người đi ô tô là cán bộ công an, đã bắn trộm dê của dân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sự việc.

Thông tin trên đã thu hút nhiều bình luận. Đa số đều mong công an làm rõ hành vi của 3 người đàn ông.

Con dê được lấy từ trong ô tô ra

Trước thông tin trên, trưa 27/6, trả lời PV, ông Bùi Văn Chuyện - Chủ tịch UBND xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, có sự việc 3 người đàn ông bắn dê của người dân.

Theo ông Chuyện, 3 người đàn ông trong sự việc trên là 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa. Vào trưa 26/6, người dân xã An Phú phát hiện 3 người này dùng súng tự chế để bắn chết 3 con dê. Sau đó, 3 người này cho 2 con dê vào trong một bao tải đưa lên ô tô, con dê còn lại nằm chết tại hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, lập biên bản và đưa 3 người đàn ông về trụ sở công an.

“Đây là vấn đề trộm cắp nên công an sẽ thụ lý. Hôm qua trực tiếp lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo và cho xe đặc chủng về đưa 3 người này lên trụ sở công an làm việc”, ông Chuyện thông tin.

Lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết, theo báo cáo của công an, vào giờ nghỉ trưa, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa đi bắn chim, trong quá trình bắn chim đã “bắn nhầm” vào dê của người dân nuôi thả trên núi thuộc xã An Phú. UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn