Xác minh tài xế taxi "chặt chém" gia đình vùng cao đưa con đi khám bệnh

Người phụ nữ vùng cao bật khóc

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại câu chuyện đầy bức xúc của anh Xuân Trường (ở Hà Nội), người giúp đỡ hai người dân tộc vừa bị lừa giữa hành trình về quê.

Theo nội dung clip, vào khoảng 15h30 chiều 13/6, trên đường từ Hà Nội về quê, khi đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, anh Trường bắt gặp hai người - một nam, một nữ - đang vác bao tải đi bộ giữa trời nắng nóng.

Cảm thương trước hoàn cảnh vất vả, anh dừng xe hỏi thăm thì được biết họ đang tìm cách về Lào Cai. Anh đã cho họ đi nhờ ra trạm soát vé để dễ bắt xe hơn.

Hai người được anh Trường cho đi nhờ xe và đang kể lại diễn biến câu chuyện

Tuy nhiên, khi vừa lên xe, người phụ nữ bất ngờ bật khóc nức nở khiến anh Trường không khỏi lo lắng. Sau khi gặng hỏi, anh được họ kể lại câu chuyện.

Trước đó, hai người này là mợ và cháu, đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ viện ra bến xe Mỹ Đình, họ gọi xe ôm qua ứng dụng.

Khi đến bến xe Mỹ Đình, có một người xe ôm tiếp cận và hỏi: “Đi xe về đâu?”. Hai người cho biết muốn đón xe khách tuyến Lào Cai. Người xe ôm liền bảo xe vừa rời bến, rồi đề nghị chở họ đuổi theo. Tuy nhiên, xe ôm chở họ đi một đoạn rồi bảo rằng xe khách đang đợi ở Km23, nhưng phải chuyển sang taxi để tới nơi. Hai người đi xe ôm bị thu 700.000 đồng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tài xế taxi chỉ chạy đến đầu cao tốc rồi bất ngờ dừng xe, yêu cầu trả 4,2 triệu đồng tiền cước.

Do không mang đủ tiền, người cháu phải gọi về quê nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng, còn lại đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt cho tài xế.

Anh Trường cho biết đã lưu lại thông tin cá nhân của tài xế, bao gồm số điện thoại và mã QR nhận chuyển khoản.

Xác minh thông tin

Liên quan đến sự việc, qua trao đổi, đại diện một nhà xe đã lên tiếng khẳng định không có bất kỳ xe trung chuyển nào hay hợp tác với hãng taxi nào để đón khách. Mọi hành khách đều phải lên xe tại bến theo quy trình chính thức.

Vào trưa 15/6, có một người tự xưng là người thân của tài xế taxi tìm đến, ngỏ ý muốn hoàn trả số tiền đã thu sai. Tuy nhiên, anh không đồng ý và cho biết đang chờ hai nạn nhân xuống Hà Nội để trình báo cơ quan công an. Dự kiến, hai người này sẽ xuống Hà Nội trong vài ngày tới.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Bằng – Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát (Xe Sao Việt) cho biết: “Đơn vị sẽ hỗ trợ miễn phí việc đưa hai nạn nhân từ Lào Cai xuống Hà Nội để tìm lại công lý”.

Theo thông tin từ Công an phường Mỹ Đình 2, đơn vị này cũng đã tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội và đang khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV