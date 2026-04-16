Xác minh clip nam sinh tử vong do tai nạn giao thông, người đi sau quay xe rời đi

Ngày 16-4, đại diện UBND xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình em V.Đ.Q. (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đăng Lưu, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) - người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong

Trước đó, trưa 15-4, em Q. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên Quốc lộ 29 thì gặp tai nạn và tử vong trên đường đi cấp cứu.

“Chính quyền xã sẽ tổ chức thăm viếng nạn nhân. Các nội dung khác liên quan đến vụ tai nạn giao thông, chính quyền địa phương chưa nắm chi tiết; cơ quan công an sẽ kết luận” – một lãnh đạo UBND xã Cư Pơng thông tin.

Liên quan đến vụ tai nạn, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera an ninh ghi lại.

Theo nội dung clip, nạn nhân điều khiển phương tiện với tốc độ khá nhanh, lao xuống bờ mương rồi va vào cống bê tông.

Thời điểm này, có người điều khiển phương tiện di chuyển phía sau dường như đã chứng kiến vụ việc nhưng đã quay đầu xe rời đi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk làm rõ.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: Báo Người lao động