Xác định nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước

Sáng 25-4, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc phát hiện hai thi thể dưới hồ Krông Búk Hạ là do tự tử.

Cơ quan chức năng tìm kiếm đôi vợ chồng trẻ

Trước đó, tối 24-4, một người dân trong lúc đi soi ếch tại khu vực đập xả hồ Krông Búk Hạ (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một đôi nam nữ đứng gần cửa xả.

Khoảng 3 phút sau quay lại, người này thấy trên bờ có 2 xe máy, 2 đôi dép và điện thoại nhưng không thấy người nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và đã vớt 2 thi thể đưa lên bờ.

Người dân theo dõi quá trình tìm kiếm các nạn nhân

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Y.K.N. (SN 2000) và vợ là chị H.B.Ê. (SN 2006).

Theo thông tin từ gia đình, hai người mới kết hôn từ đầu năm 2026 và sinh sống tại xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, chị H.B.Ê. gọi điện cho cha mẹ và cho biết đang buồn chuyện vợ chồng và dọn đồ về nhà mẹ đẻ tại xã Ea Kpam (tỉnh Lắk Lắk).

Trong khi đó, bà H.H.N. (mẹ anh Y.K.N.) cho hay vào khoảng 18 giờ 30 phút, bà thấy con dâu thu dọn tư trang cá nhân rồi rời khỏi nhà. Sau đó, anh Y.K.N. điều khiển xe máy đi theo.

Gia đình nạn nhân xác định hai con tự tử, có đơn xin không khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể về an táng theo phong tục.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

