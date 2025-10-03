Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi

Ngày 3-10, Công an phường Phú Lợi, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ sát hại con gái ruột mới hơn 3 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày người thân nghe tiếng la hét của chị T.M.Đ (26 tuổi) trong phòng ngủ tại căn nhà ở hẻm 633, phường Phú Lợi, TP HCM.

Khi họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện chị Đ. đã dùng dao sát hại con gái ruột hơn 3 tháng tuổi, mẹ của chị Đ chạy đến căn ngăn thì cũng bị Đ. dùng dao truy sát, nhưng may mắn chạy thoát kịp thời.

Chị Đ. sau đó đã được những người trong gia đình khống chế, đồng thời đưa bé gái đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.

Được biết, trước đó chị Đ được điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Nai. Ngày 2-10, chị Đ. được xuất viện về nhà, đến sáng 3-10 thì xảy ra vụ việc thương tâm.

