Vụ t.h.i t.h.ể cô gái 19 tuổi quê Nghệ An bị bỏ t.ú.i n.y.l.o.n trôi sông: Hé lộ chi tiết đau lòng, liên quan đến bạn trai

Báo Người Lao Động cho biết, chiều 24-11, theo nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra làm rõ vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên. Theo nguồn tin, nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Trước đó, theo báo Dân việt, ngày 10/11, gia đình đã trình báo công an về việc Y.N. mất liên lạc. Hơn hai tháng trước, cô ra Hà Nội làm việc tại cửa hàng quần áo, sau đó chuyển sang công ty điện tử ở Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, Y.N. xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chân dung cô gái xấu số.

Chiều 2/11, một nam và một nữ đến nhà gặp Y.N. khoảng 30 phút. Ngày 3/11, cô xin phép ra Hà Nội chơi; ngày 4 và 5/11, Y.N. hẹn về nhưng không trở về, sau đó mất liên lạc hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình đăng thông tin trên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên báo tin phát hiện thi thể có đặc điểm giống cô.

Cơ quan chức năng ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên liên lạc với gia đình để nhận dạng một thi thể phát hiện một thi thể trôi trên sông qua địa bàn. Theo đó, nạn nhân là nữ bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon… trôi trên sông.

Thi thể đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng, trên người có một số hình xăm, trong đó có xăm 19-12-2006. Do không xác định được danh tính và quê quán nạn nhân, nên sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã làm lễ an táng.

Qua các đặc điểm nhận dạng, anh N. xác định đây là con gái mình. "Có hình xăm ngày tháng năm sinh ở trên cổ là đúng và một vết ở bên hông của cháu, dấu những ngón tay, bốn vết xăm khác, rồi tóc cháu màu hơi vàng nâu rất trùng khớp", anh N. chia sẻ với PV Dân Việt.

Tác giả: Mỹ Anh (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn