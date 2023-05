Vụ Alibaba: Có người thay Nguyễn Thái Luyện bồi thường cho các bị hại

Ngày 9/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Trong phiên xử sáng nay, chủ tọa thông báo trước ngày phiên phúc thẩm diễn ra, một người tên là An (bạn làm ăn chung với Nguyễn Thái Luyện) đã đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho các bị hại trong vụ án. Người bạn này cũng đồng ý nộp thay cho bị cáo Mai số tiền 12 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả đối với hành vi Rửa tiền.

Tuy nhiên, ông An yêu cầu được chuyển quyền sở hữu bất động sản của Luyện đang bị kê biên trong vụ án sang cho ông. Đối với vấn đề này, HĐXX cho biết đã mời ông An đến làm việc.

Cũng theo HĐXX, nếu gia đình, bạn bè các bị cáo đồng ý bồi thường, khắc phục thiệt hại thay cho các bị cáo, thì HĐXX ghi nhận. Song HĐXX cũng lưu ý không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa Luyện và ông An vì đây là quan hệ dân sự, nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án.

Ngoài ra, quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, bị cáo Luyện không thừa nhận hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, qua phân tích của HĐXX, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với đơn đề nghị hoãn phiên tòa của bị cáo Võ Thị Thanh Mai với lý do bị cáo đang nhập viện do động thai, suy nhược cơ thể. HĐXX cho biết đã xác minh thông tin trên. Theo HĐXX, những thông tin bị cáo Mai nêu trong đơn là có thật. Do đó, HĐXX lưu ý luật sư của bị cáo Mai, thời gian xét xử diễn ra dài ngày, nếu bị cáo đủ sức khỏe nên tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Phiên tòa tạm nghỉ, ngày 11/5 làm việc trở lại.

Trước đó, xử sơ thẩm hồi 12/2022, đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị phạt mức án 10-19 năm tù về cùng tội danh trên.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai bị phạt mức án 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) nhận mức án 27 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị phạt mức án 3 năm tù về tội Rửa tiền nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho bị hại.

Sau bản án sơ thẩm, 15 trong 23 bị cáo kháng cáo. Trong đó, Luyện và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) cùng kháng cáo kêu oan. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng bản thân không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Theo bị cáo Luyện, cho đến thời điểm xét xử vụ án, Công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng. Ngoài ra, đến trước thời điểm vụ án được khởi tố, không có bị hại nào bị Alibaba chiếm đoạt tiền. Còn bị cáo Võ Thị Thanh Mai kháng cáo kêu oan ở cả 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Các bị cáo đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Liên quan vụ án, 97 bị hại và 2 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo. Các bị hại này kháng cáo yêu cầu được nhận đất vì họ cho rằng Công ty Alibaba và Nguyễn Thái Luyện có đất để trả cho khách hàng. Ngoài ra, các bị hại cho rằng họ có nhu cầu mua đất để sử dụng đúng như cam kết được ký trong hợp đồng với Công ty Alibaba. Một số bị hại có đơn đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt với các bị cáo vì cho rằng Nguyễn Thái Luyện không lừa dối khách hàng.

Bản án sơ thẩm xác định năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.500 khách hàng.

