Vợ cũ bị bắt trong vụ thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông ở Nhật

Ngày 23/6, cảnh sát tỉnh Hyogo bắt giữ nghi phạm tên Aki Mochizuki, 50 tuổi, với cáo buộc giấu xác chồng cũ là ông Yutaka Nishiguchi. Thi thể Nishiguchi được tìm thấy trong tủ đông tại căn hộ ở Kobe vào ngày 20/6.

Mochizuki đã thừa nhận hành vi giấu xác, đồng thời ám chỉ trong lời khai rằng chính bà ta đã sát hại chồng cũ.

Mochizuki bị cáo buộc phân xác chồng làm hai, đặt trong hai túi riêng biệt, bảo quản trong tủ đông vào khoảng năm 2012.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nishiguchi qua đời vào khoảng tháng 12/2011, khi 42 tuổi.

Mochizuki thuê căn hộ ở quận Chuo, Kobe từ tháng 7/2002. Các điều tra viên cho biết dù sau đó đã chuyển đi, bà ta vẫn tiếp tục trả tiền thuê nhà qua chuyển khoản ngân hàng trong nhiều năm và nhiều lần ra vào căn hộ sau khi nạn nhân chết, bị nghi nhằm ngăn người khác phát hiện thi thể.

Ban đầu Mochizuki phủ nhận có liên quan đến vụ án, nhưng sau đó đã tự gọi điện cho cảnh sát vào tối 22/6 để trình báo.

Cảnh sát đứng trước khu chung cư ở Kobe, nơi thi thể được tìm thấy trong tủ đông. Ảnh: JIJI

Cảnh sát phát hiện thi thể vào 20/6, một ngày sau khi cư dân của tòa chung cư báo cáo về mùi hôi thối cho ban quản lý, sau đó ban quản lý đã gọi cảnh sát.

Theo Kobe Shimbun, căn hộ nằm ở tầng ba của tòa chung cư bốn tầng, bị cắt điện khi thi thể được phát hiện. Một cư dân khác được cho là đã nói với ban quản lý về mùi lạ từ khoảng tháng 3.

Cảnh sát di dời chiếc tủ đông cao 87 cm, rộng 94 cm và sâu 53 cm dùng để bảo quản thi thể ra khỏi khu chung cư. Ảnh: JIJI

Sổ hộ khẩu cho thấy ông Nishiguchi và bà Mochizuki đã ly hôn vào tháng 12/2012.

Theo NHK, thời hạn truy tố tội giấu xác là ba năm, nhưng cảnh sát đã bắt Mochizuki vì cho rằng thời hạn truy tố chưa hết. Theo cảnh sát, Nishiguchi chết khi hai người vẫn còn là vợ chồng, nhưng Mochizuki đã không thực hiện nghĩa vụ lo liệu hậu sự, để thi thể bị bỏ mặc trong nhiều năm cho đến khi được phát hiện.

Bên cạnh đó, cảnh sát vẫn đang điều tra liệu cái chết của Nishiguchi có phải là một vụ giết người hay không. Do nạn nhân được cho là đã tử vong từ năm 2011 và nguyên nhân tử vong chưa được xác định, nhà chức trách hiện chưa bắt nghi phạm về tội giết người.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net