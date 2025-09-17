Vinhomes Wonder City - Đầu tàu dẫn dắt xu thế an cư quốc tế tại phía Tây Hà Nội

Tây Hà Nội - Cực tăng trưởng chiến lược

Theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm với 5 vùng đô thị. Trong đó, phía Tây được xác định là trục phát triển chiến lược mới, giữ vai trò động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn vùng.

Với điểm tựa này, những năm gần đây, phía Tây liên tục đón nhận các dự án hạ tầng quy mô lớn: Đại lộ Thăng Long, vành đai 3, trục Tố Hữu - Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo… tạo nền tảng kết nối vượt trội. Trong tương lai không xa, lợi thế kết nối của khu vực này còn được nâng lên tầm cao mới với hàng loạt những dự án tỷ đô như Vành đai 3.5, Vành đai 4, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, tuyến metro số 4…

Sự bứt phá hạ tầng đã đưa khu Tây trở thành biểu tượng thịnh vượng của Thủ đô, “điểm hẹn” của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hàng loạt công trình tầm vóc quốc tế đang hiện diện tại đây, từ trung tâm R&D, tổ hợp khách sạn - văn phòng đến các khu Công nghệ cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước… Song hành là chuỗi khu đô thị, dự án thương mại - dịch vụ cao cấp. Đáng chú ý nhất là khu đô thị Vinhomes Wonder City của Vingroup.

Các dự án hạ tầng được thúc đẩy tiếp tục đưa khu vực phía Tây trở thành cực tăng trưởng chiến lược

Hạ tầng đồng bộ và quy hoạch bài bản tạo lực hấp dẫn mạnh mẽ, thúc đẩy làn sóng dịch chuyển an cư về phía Tây thành phố, trong đó có sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng người nước ngoài là chuyên gia cấp cao đến từ các tập đoàn quốc tế và giới tinh hoa toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế - địa chính trị thế giới nhiều biến động, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, cảnh quan tự nhiên giàu bản sắc cùng môi trường sống an toàn. Ngoài ra, chất lượng sống cao cấp cùng dư địa phát triển bất động sản rộng lớn càng củng cố sức hút của thị trường, khiến dòng vốn và giới siêu giàu quốc tế tiếp tục lựa chọn Việt Nam để an cư và đầu tư lâu dài.

Vinhomes Wonder City - Sức hấp dẫn từ chuẩn mực sống đẳng cấp quốc tế

Là dự án được phát triển bởi Vinhomes, Vinhomes Wonder City được đầu tư bài bản và thiết kế tinh tế đến từng chi tiết, kiến tạo không gian sống vượt trội cả về hạ tầng, tiện ích lẫn cảnh quan. Dự án nhanh chóng trở thành điểm đến an cư lý tưởng của cộng đồng cư dân quốc tế tại Hà Nội cũng như giới đầu tư toàn cầu.

Điểm nhấn đầu tiên tạo nên sức hút của Vinhomes Wonder City chính là vị trí chiến lược. Dự án nằm tại trung tâm của mạng lưới hạ tầng liên vùng đã và đang được hoàn thiện, bao gồm trục Đại lộ Tây Thăng Long rộng 60m (dự kiến thông xe Quý II/2026), vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Hồng Hà, Thượng Cát, cùng tuyến metro số 4 với nhà ga ngay trong lòng khu đô thị. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới Cầu Giấy, Mỹ Đình, sân bay Nội Bài hay các thủ phủ công nghiệp của miền Bắc như Phú Thọ, Bắc Ninh…

Quy hoạch này tương đồng với xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại trên thế giới như Tokyo, Paris hay Dubai, nơi cư dân dần rời bỏ khu trung tâm chật chội để lựa chọn những “thành phố mới” rộng rãi, tiện nghi nhưng vẫn kết nối nhanh chóng với trung tâm và nơi làm việc qua các trục giao thông hiện đại.

Vinhomes Wonder City nằm ở tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô

Hệ sinh thái xanh của Vinhomes Wonder City cũng là một đặc điểm nổi bật thu hút cộng đồng quốc tế. Trên tổng diện tích 133,4 ha, dự án dành tới 24,9 ha cho cây xanh và mặt nước. Nổi bật là tổ hợp công viên liên hoàn rộng 19 ha, hội tụ “bộ tứ” công viên chức năng: Adventure Park, Athletic Park, Wellness Park và BBQ Park, mang đến không gian giải trí, chăm sóc sức khỏe và gắn kết cộng đồng toàn diện.

Về tiện ích, ngoài hệ sinh thái Vingroup đủ đầy, Vinhomes Wonder City còn ghi dấu ấn khác biệt với chuỗi 99 tiện ích cao cấp được “đo ni đóng giày” theo tiêu chuẩn quốc tế, như sân tập golf gần 5.000 m², gần 50 sân thể thao đa năng, tổ hợp bể bơi lên tới 7.000 m², quảng trường sự kiện rộng 18 ha cùng Wellness Center chuẩn resort.

Vinhomes Wonder City trở thành điểm an cư lý tưởng thu hút cộng đồng cư dân toàn cầu.

Đáng nói, Vinhomes Wonder City còn là một trong số ít dự án phía Tây Hà Nội được cấp phép để đón đầu nhu cầu sở hữu nhà ở của người nước ngoài theo Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở tối đa 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể gia hạn thêm một lần lên tới 50 năm, mở đường để người nước ngoài yên tâm chọn Việt Nam làm nơi an cư lâu dài.

Từ đó, Vinhomes Wonder City được kỳ vọng trở thành “ngôi nhà chung” của cộng đồng cư dân tinh hoa, mang lại một nhịp sống đa sắc màu, đa văn hóa và khẳng định vị thế điểm đến quốc tế mới phía Tây Thủ đô.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn