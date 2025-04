Quỹ hàng dần cạn, cuộc đua săn lùng nhà phố Vinhomes Global Gate thêm nóng

Dòng đầu tư chảy mạnh về khu Đông Bắc Thủ đô

Dòng tiền của nhà đầu tư đang chuyển hướng mạnh mẽ trong năm nay. Giá vàng biến động liên tục đã khiến không ít người “ngã đau”. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tiếp tục duy trì mặt bằng thấp để hỗ trợ nền kinh tế đạt tăng trưởng 2 con số khiến nhiều nhà đầu tư không còn mặn mà.

Trong bối cảnh này, bất động sản càng khẳng định vị thế dẫn đầu cả trong ngắn hạn và dài hạn với khả năng hấp thụ vốn và hiệu quả đầu tư vượt trội. Cụ thể, 10 năm qua, tỉ suất lợi nhuận của nhà, đất đạt cao nhất (14%/năm) so với vàng (7,36%/năm), gửi tiết kiệm (6%).

Còn theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, bất động sản tăng tới 400 lần trong hơn 30 năm từ 1990 - 2024, gấp tới 10 lần so với mức tăng của giá vàng.

Không khí “nghẹt thở” tại phiên mở bán kỷ lục tại Vinhomes Global Gate vừa qua.

Ở Hà Nội, có thể nhìn thấy dòng tiền đang chảy mạnh vào các dự án bất động sản ở khu Đông Bắc. Điển hình như tại chương trình “Tâm điểm giao thương - Khơi nguồn thịnh vượng” vừa được tổ chức tại Vinhomes Global Gate, 80 giao dịch đã được chốt thành công với tổng giá trị 123 triệu USD, tương đương hơn 3.100 tỉ đồng. Cuộc đua “săn lùng” các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Global Gate đã khiến quỹ hàng của đại dự án này gần như cạn kiệt chỉ sau 6 tháng ra mắt.

Vinhomes Global Gate trở thành hiện tượng trước hết là bởi uy tín của chủ đầu tư khi luôn mang tới sự an tâm về pháp lý dự án cũng như tiến độ xây dựng, bàn giao công trình. Cùng với đó, nền giá cạnh tranh hơn hẳn, chỉ từ 62 triệu đồng/m2 xây dựng cũng là một lợi thế. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với đất nền cũng như căn hộ cao cấp đang mở bán trong khu vực, và cũng cạnh tranh hơn hẳn các dự án thấp tầng mới triển khai. Đáng chú ý, quỹ căn có giá tốt này không nhiều nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được sở hữu.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng kỳ vọng vào tỉ suất lợi nhuận vượt trội của giỏ hàng Vinhomes. Lịch sử giao dịch ở các đại đô thị của chủ đầu tư này cho thấy, mức tăng giá tối thiểu trên thị trường thứ cấp là 10%/năm. Thậm chí, ở Vinhomes Green Bay có căn biệt thự hiện được rao bán với mức giá 1 tỷ đồng/m2, tăng gấp hơn 5 lần so với thời điểm mở bán.

Hạ tầng thi công tấp nập thúc đẩy

Kỷ lục tăng giá mới được dự báo sẽ sớm được thiết lập tại Vinhomes Global Gate khi cùng lúc hứng trọn “sóng” hạ tầng từ nhiều dự án trọng điểm sắp triển khai. Được kỳ vọng nhất vào lúc này là cầu Tứ Liên vừa được phê duyệt đường giới chỉ đỏ, tổ chức cắm mốc, đền bù giải phóng mặt bằng để sẵn sàng khởi công dịp 19/5 tới. Trên thực tế, siêu dự án này đã kích hoạt đà tăng giá nhà, đất trong khu vực ngay từ khâu quy hoạch.

Từ Vinhomes Global Gate, cư dân có thể kết nối thẳng lên cầu Tứ Liên để vào trung tâm Hà Nội trong vòng 5 phút.

Cùng với cầu Tứ Liên, năm nay, các dự án thành phần của đường vành đai 3, vành đai 4 cũng sẽ khởi công. Tuyến đường kết nối sân bay quốc tế Gia Bình với trung tâm Thủ đô dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Cánh cửa giao thương rộng mở, kinh tế cất cánh sẽ giúp bất động sản khu vực Đông Bắc thiết lập mặt bằng giá mới tương ứng.

Các cột mốc tăng giá cũng được tạo ra từ tiến độ hoàn thiện quần thể tiện ích điểm nhấn trong lòng Vinhomes Global Gate. Trong đó, công viên Xứ sở thần tiên và Hồ Trung tâm 32 ha đã chính thức mở cửa đón cư dân và du khách từ giữa tháng 3. The Grand Expo hiện cũng đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, đảm bảo về đích vào tháng 7/2025. Tiếp sau đó sẽ là Vincom Mega Mall, Grand World, Global Gourmet…

Nhờ tiến độ thi công thần tốc, những tiện ích đầu tiên Vinhomes Global Gate đã hoàn thiện.

Chỉ vài tháng nữa, khi các phân khu của Vinhomes Global Gate bắt đầu bàn giao, nơi đây sẽ là thành phố phức hợp, đa năng, là nơi an cư của hàng vạn khách hàng có nhu cầu ở thực, đồng thời cũng thu hút hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước tới vui chơi, giải trí và dự các sự kiện đẳng cấp quốc tế tại The Grand Expo. Lượng cư dân và du khách khổng lồ này mở ra tiềm năng kinh doanh to lớn cho nhiều ngành hàng, lĩnh vực, đảm bảo lợi nhuận hấp dẫn hàng tháng cho nhà đầu tư.

Chọn Vinhomes Global Gate vào thời điểm này, nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận tối đa nếu biết tận dụng hiệu quả chính sách bán hàng. Trong đó, chính sách “hời” nhất là ưu đãi lên tới 12% khi khách hàng cam kết hoàn thiện và đưa vào sử dụng theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư trong vòng 9 tháng kể từ ngày bàn giao nhà. Cùng với đó là chiết khấu 10% khi thanh toán sớm, hỗ trợ vay 70% giá trị căn với lãi suất 0% tới 36 tháng, miễn phí dịch vụ 24 tháng, tặng gói thang máy và vườn rooftop 600 triệu cho riêng dòng căn nhà phố 80 m2…

Được hưởng ưu đãi khủng, lại nắm chắc lợi nhuận kép trong tay, nhà đầu tư chắc chắn sẽ không bỏ qua những cơ hội cuối cùng để sở hữu sản phẩm tiềm năng ở Vinhomes Global Gate.

