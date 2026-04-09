Vietnamobile bị 'điểm tên' trong danh sách kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng

Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây đã có văn bản gửi các cơ quan thuế về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Theo Cục Thuế, trong năm 2025 cơ quan thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, trong đó có nhóm các doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng và đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn diễn ra một cách khá phổ biến.

Do đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế trong thời gian tới, đối với các doanh nghiệp nêu trên, nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước, Cục Thuế đã có văn bản đề nghị Thuế các tỉnh/thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử thực hiện một số công việc quan trọng.

Trong văn bản, Cục thuế cũng đính kèm danh sách chi tiết 302 doanh nghiệp và yêu cầu các cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải thực hiện xây dựng chuyên đề kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp này.

Từ danh sách trên, đề nghị các cơ quan thuế quản lý trực tiếp rà soát danh sách nêu trên và cập nhật số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 nhằm phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra năm 2026. Kết quả kiểm tra báo cáo về Cục Thuế trong tháng 4/2026.

Cục Thuế cũng lưu ý, khi thực hiện công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp này, cần lưu ý một số nội dung như kiểm tra tính hợp lý của doanh thu - chi phí - lợi nhuận, đặc biệt các khoản chi phí lớn, bất thường. So sánh, đối chiếu tỷ lệ biến động của doanh thu với tỷ lệ biến động của chỉ phí đầu vào tương ứng và đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Song song, rà soát việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ bảo đảm hợp lệ và đúng kỳ kê khai. Căn cứ ghi nhận doanh thu, xác định số thuế phải nộp, tránh ghi nhận thiếu hoặc kê khống.

Một điểm nữa, cần kiểm tra, rà soát các hồ sơ tài liệu của các khoản chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng... phát sinh trong kỳ đảm bảo các khoản chi phí nêu trên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình kiểm tra đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng cần lưu ý kiểm tra các khoản chi phí lãi vay nội bộ tập đoàn, chi phí dịch vụ nội bộ tập đoàn như: chi phí dịch vụ trung tâm, chỉ phí dịch vụ kỹ thuật, chỉ phí hỗ trợ quản lý, chỉ phí bản quyền, nhượng quyền thương mại.... đảm bảo phù hợp bản chất giao dịch độc lập và góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Trong danh sách của Cục Thuế, đáng chú ý có Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile.

Theo tìm hiểu, Vietnamobile được thành lập vào năm 2016, với số vốn điều lệ là 9.348 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) nắm giữ 50% vốn; Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.À.R.L (trụ sở tại Luxembourg) góp 49%; và Trịnh Minh Châu - Tổng giám đốc Hanoi Telecom nắm giữ 1% vốn điều lệ còn lại.

Tới tháng 9/2025, Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.À.R.L bất ngờ giảm tỷ lệ sở hữu tại Vietnamobile xuống còn 1%, tương ứng với 93,4 tỷ đồng vốn góp. Đây cũng là thời điểm Vietnamobile đánh dấu lần đầu tiên có Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật là người Việt Nam - bà Nguyễn Hiền Phương.

Những năm gần đây, hoạt động của Vietnamobile không có nhiều điểm nổi bật. Trong những thông tin hiếm hoi mà họ công bố cũng chính là việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hiền Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc. Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom.

Theo công bố vào tháng 1/2026, Vietnamobile chính thức chuyển trụ sở từ phường Kim Liên và phường Tây Hồ (Hà Nội).

Nhà mạng này từng thừa nhận gặp nhiều khó khăn tại thị trường Việt Nam, trong đó có vấn đề về băng tần. Từ khi có thêm dịch vụ chuyển mạng giữ số, Vietnamobile càng thêm chật vật khi phải đối mặt với tình trạng "chảy máu" thuê bao.

Số liệu vào tháng 7/2024 cho thấy, Vietnamobile đạt doanh thu 5 tháng đầu năm 2024 là hơn 676,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 32,7 tỷ đồng.

Tháng 6 năm ngoái, Vietnamobile cũng nằm trong danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tháng 5/2025 do Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội công bố.

Tác giả: Ái Nhi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn