Việt Nam mở đặt trước iPhone 15, dòng Pro Max lại chiếm ưu thế

Sau thời gian cho khách hàng đăng ký thông tin sớm, từ 0h ngày 22/9, các đại lý uỷ quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam cũng như Apple Store trực tuyến bắt đầu mở đặt trước loạt iPhone 15 vừa ra mắt. Thời gian kéo dài đến ngày 28/9 và chính thức mở bán từ 29/9 trên cả nước.

Chia sẻ với VTC News, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết khách hàng đặt trước sẽ hưởng thêm nhiều ưu đãi khác nhau giúp giảm số tiền phải thanh toán trên hoá đơn, tuỳ vào chương trình áp dụng ở từng đơn vị.

Một số điểm mới trong kỳ iPhone 15 series năm nay như Việt Nam được mở bán sớm hơn (chỉ một tuần sau khi các thị trường Tier 1 giao máy), tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt với hàng xách tay về chất lượng bảo hành lẫn số lượng. Giá bán các sản phẩm chính hãng năm nay đã không còn chênh lệch nhiều.

"Những yếu tố này sẽ làm cho nhu cầu với iPhone 15 series mạnh hơn so với iPhone 14 series. Sau hơn 1 tuần ra mắt sản phẩm tại Mỹ, số lượng khách hàng đăng ký đặt hàng iPhone 15 series chúng tôi ghi nhận đạt hơn 20.000, tăng trưởng đến 156% so với iPhone 14 series năm ngoái. Chúng tôi lạc quan với khả năng thế hệ iPhone 15 tiếp tục tăng trưởng doanh số so với đời trước. Con số dự đoán có thể nằm ở mức 40% - 50%", vị đại diện nhấn mạnh.

Loạt iPhone 15 mới sẽ bán chính thức ở Việt Nam từ 29/9.

Trong đó phần lớn khách hàng đăng ký iPhone 15 Pro Max với tỷ lệ hơn 73%, iPhone 15 Pro chiếm 12%, iPhone 15 và 15 Plus khoảng 15%. Một điểm khác của năm nay là các phiên bản iPhone 15 dòng thường được quan tâm nhiều hơn khi có những nâng cấp tốt hơn so với các năm trước.

Phiên bản màu Titan tự nhiên của dòng Pro và Hồng phấn của dòng thường là 2 màu được lựa chọn nhiều nhất năm nay, với tỷ lệ 60% khách hàng đăng ký. Do vậy, hệ thống cũng cho rằng rằng việc thiếu, khan hàng thời gian đầu như các năm vẫn diễn ra, đặc biệt khi thị trường các nước đã mở bán trước đều gặp tình trạng thiếu hàng.

Đồng quan điểm, bà Phùng Phương, đại diện hệ thống Di Động Việt dự đoán các model năm nay sẽ tiếp tục khan hàng trong giai đoạn đầu mở bán, do nguồn hàng phân bổ từ hãng có giới hạn, đặc biệt ở phiên bản iPhone 15 Pro Max. "Giá iPhone 15 series trong nước đang biến động và dự kiến sẽ còn tăng cao trong ngày mở bán tới đây", bà Phương nói.

Hệ thống này đưa ra thông điệp "I’m Titanium", không nhận đặt hàng tràn lan mà giới hạn số lượng theo đúng nguồn hàng được Apple phân bổ nhằm đảm bảo khả năng giao đủ và đúng hàng cho những người đã đặt trước.

Sau hơn 1 tuần ra mắt, hệ thống này ghi nhận lượng người đăng ký nhận thông tin iPhone 15 vượt mốc 15.000, cao hơn gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất là iPhone 15 Pro Max chiếm tỷ lệ đăng ký lên đến 80%. Tiếp đến là iPhone 15 Pro chiếm khoảng 13%, iPhone 15 gần 4%, còn lại là iPhone 15 Plus.

Về màu sắc, các màu mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Với bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, màu Hồng và Xanh đang là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất. Trong khi đó, màu Titan tự nhiên là phiên bản được chọn nhiều nhất ở bộ đôi Pro.

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông Viettel Store nhận định sức mua có thể tăng hơn năm ngoái do iPhone 15 mới có nhiều ưu điểm, không như thế hệ iPhone 13 so với iPhone 14.

"Năm nay, iPhone 15 kế thừa, tối ưu các đặc điểm đặc trưng và mạnh mẽ của thế hệ tiền nhiệm kết hợp với việc hỗ trợ USB-Type C, màu sắc mới, vật liệu cũng cao cấp hơn… nên hệ thống hoàn toàn tin tưởng vào một sản lượng đặt trước như kỳ vọng.

Như thường lệ, iPhone 15 Pro Max vẫn là sản phẩm trung tâm thu hút sự chú ý bởi những đặc điểm cao cấp mà phiên bản này sở hữu. Bên cạnh đó, giá bán iPhone 15 năm nay rẻ hơn mặt bằng chung năm ngoái, dẫn tới nhu cầu tăng lên bởi các yếu tố thiếu yếu", ông Khuê nói.

Tác giả: KHÁNH LINH

Nguồn tin: vtc.vn