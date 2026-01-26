Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith làm lễ chào cờ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

21 loạt đại bác chào mừng được khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long trong lúc dàn quân nhạc cử hành quốc thiều hai nước. Đây là nghi thức chào đón trang trọng nhất dành cho lãnh đạo nước ngoài trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch sáng 26/1. Ảnh: Giang Huy

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tiến hành hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 26-27/1, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bắt tay trước khi hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 26/1. Ảnh: Giang Huy

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài sáng nay. Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân có các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, lãnh đạo các bộ và quốc hội.

Đón đoàn có Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nước.

Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chọn Việt Nam là nước đầu tiên sang thăm ngay sau đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng cho thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt - Lào luôn được xác định là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của cả hai nước.

Dàn đại bác khai hỏa trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngày 26/1. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là nội hàm mới của "gắn kết chiến lược", tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện những mục tiêu phát triển mỗi nước đã xác định cho giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào.

Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, còn Việt Nam hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào. Tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt trên 6,21 tỷ USD.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net