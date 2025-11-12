Video nhiều người vây ô tô, tài xế chạy xe 'điên loạn': Bất ngờ nguyên nhân vụ việc

Video

Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 10 nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan tới vụ nhiều người vây ô tô, tài xế chạy xe "điên loạn". Bước đã xác định nguyên nhân nhân dẫn tới vụ việc.