Video nhiều người vây ô tô, tài xế chạy xe 'điên loạn': Bất ngờ nguyên nhân vụ việc

Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 10 nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan tới vụ nhiều người vây ô tô, tài xế chạy xe "điên loạn". Bước đã xác định nguyên nhân nhân dẫn tới vụ việc.

Tác giả: Doãn Hòa - Media

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: nguyên nhân vụ việc ,chạy xe 'điên loạn' ,vây ô tô ,tài xế ,Nghệ An

