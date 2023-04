VCK U.19 quốc gia, SLNA 0-0 Đồng Tháp: Đạt mục tiêu vào tứ kết

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Trước khi trận đấu giữa U.19 SLNA và U.19 Đồng Tháp diễn ra, U.19 Thanh Hóa đã sớm giành vé dự vòng tứ kết với 7 điểm có được. Ở trận đấu sớm trong ngày, đội bóng trẻ xứ Thanh đã đánh bại U.19 Becamex Bình Dương với tỷ số 3-1. Thế nên, chỉ cần một kết quả hòa, U.19 SLNA và U.19 Đồng Tháp sẽ cùng nhau giành vé váo tứ kết khi có cùng 5 điểm như nhau.

Hai đội nhập cuộc rất cầm chừng VIẾT ĐỊNH



Chính vì biết trước được kết quả đã chắc chắn giành vé vào tứ kết, nên cả hai đội U.19 SLNA cũng như U.19 Đồng Tháp gần như chỉ chơi cầm chừng, không tung những cầu thủ tốt nhất của mình vào sân để bảo toàn lực lượng cho vòng tứ kết.

U.19 SLNA và U.19 Đồng Tháp không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của nhau VIẾT ĐỊNH



Điều đó cũng dễ hiểu khi trong cả hai hiệp đấu, gần như có rất ít những cơ hội ghi bàn được tạo ra. Trong đó, U.19 SLNA là đội có được những cơ hội ghi bàn rõ nhất trong cả hai hiệp đấu. Thế nhưng, những pha bóng đối diện thủ môn của U.19 Đồng Tháp đều được cản phá khá dễ dàng, hoặc bị từ chối bởi xà ngang.

Cả hai xác định tìm 1 trận hòa để cùng góp mặt ở tứ kết VIẾT ĐỊNH



Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0, U.19 SLNA và U.19 Đồng Tháp cùng có mặt ở vòng tứ kết. Theo đó, U.19 Đồng Tháp sẽ chạm trán U.19 Hà Nội ở trận tứ kết 1 diễn ra vào ngày 29.4. Trong khi đó, U.19 SLNA sẽ đối đầu với U.19 Bình Phước ở trận tứ kết 4 diễn ra vào ngày 30.4. Hai trận tứ kết còn lại là cuộc thư hùng giữa U.19 HAGL gặp U.19 Thanh Hóa (30.4) và U.19 Viettel đối đầu U.19 Đà Nẵng vào chiều ngày 29.4.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Bước vào trận đấu này, U.19 SLNA đang có 4 điểm, còn Đồng Tháp có 3 điểm. Thuận lợi cho 2 đội là họ thi đấu sau cùng sau khi đã biết kết quả của các bảng khác, nhất là với thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh họ hoàn toàn có thể tính toán để xác định đối thủ ở tứ kết, còn Đồng Tháp dĩ nhiên cần ít nhất 1 điểm để vượt hơn Khánh Hòa trong cuộc chạy đua vé thứ ba đi tiếp vào top 8 nên cũng vừa phải nỗ lực nhưng cũng sẽ phụ thuộc vào cách chơi của SLNA để nắm bắt cơ hội của mình.

Trung vệ tuyển U.20 Việt Nam Lê Nguyên Hoàng (15) của SLNA ngăn pha đi bóng của đối phương



Đặt trường hợp Thanh Hóa đã vượt qua Bình Dương trước đó để đứng đầu bảng C thì SLNA chắc chắn sẽ đá hòa để xếp nhì bảng C và phải để cho Đồng Tháp đi tiếp. Lý do nếu SLNA thua Đồng Tháp thì họ tuột xuống thứ 3 vẫn vào tứ kết nhưng sẽ gặp đương kim vô địch Hà Nội (nhất A) ở tứ kết. Còn nếu SLNA quyết thắng Đồng Tháp thì họ vẫn đứng nhì bảng C, khi đó họ sẽ trực tiếp loại Đồng Tháp và trao vé cho Khánh Hòa (đội thứ 3 bảng A). Khi đó theo phương án 1 có Khánh Hòa lọt vào tứ kết thì SLNA theo mã số cũng gặp Hà Nội.

Nguyễn Quang Vinh (9) đã ghi bàn ấn định tỉ số cho SLNA trước Bình Dương Khả Hòa



Chính vì vậy nếu xác định không muốn sớm gặp đội đương kim vô địch nhiều khả năng SLNA sẽ đá hòa với Đồng Tháp. Khi đó họ vẫn đứng nhì bảng C và sẽ giúp Đồng Tháp giành vé thứ ba loại đội thứ ba bảng A là Khánh Hòa hoặc loại đội bóng thứ ba bảng B (có thể là HAGL hoặc An Giang nếu 2 đội này hòa nhau) và khi đó ở tứ kết SLNA hoặc gặp Đà Nẵng, nhì bảng A hoặc gặp đội nhì bảng B có thể là Viettel hoặc Bình Phước. Thế nên cờ đang trong tay đội bóng HLV Nguyễn Văn Vinh, vấn đề là tùy thuộc vào khả năng của họ sẽ chơi như thế nào.

Lê Huỳnh Triệu (7) của Đồng Tháp đã ghi cú đúp ở trận gặp Thanh Hóa Khả Hòa



Còn Đồng Tháp họ muốn tự cứu mình ít nhất phải có 1 điểm. Đội bóng của HLV Trang Văn Thành không được phép thua vì nếu thất bại họ sẽ đứng dưới Khánh Hòa về chỉ số phụ dành cho đội thứ ba và có thể bị loại. Vì thế hơn lúc nào hết Đồng Tháp cũng phải căng mình ra chiến đấu. Nếu hòa họ sẽ gặp Hà Nội ở tứ kết còn nếu thắng được SLNA lên xếp nhì bảng C thì cơ hội để Đồng Tháp gặp Đà Nẵng hoặc Bình Phước hay Viettel ở tứ kết sẽ rất lớn. FPT Play và YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp từ 17 giờ 30 chiều nay.

Xếp hạng bảng C sau 2 lượt



Tác giả: Đăng Khoa - Duyên Ngọc - Lĩnh Nam





Nguồn tin: Báo Thanh Niên