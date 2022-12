Vây ráp trong đêm đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả để tẩu thoát

Các lực lượng chức năng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vẫn đang tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả để tẩu thoát.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Trưởng Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, 23h đêm 23/12, các lực lượng chức năng ở huyện và lực lượng tăng cường từ tỉnh vẫn đang khẩn trương truy tìm dấu vết, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977, thường trú tại tỉnh TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - là đối tượng đã lao xe ô tô 4 chỗ vào xe của cảnh sát giao thông rồi cầm theo súng bỏ chạy nhằm tẩu thoát, xảy ra vào chiều ngày 23/12 trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Cuộc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi rộng, đêm tối, trời rét đậm... Tuy nhiên, các lực lượng khoảng hơn 100 người đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm truy tìm và bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Xác định đối tượng có thể đang lẩn trốn trong khu vực đồi núi phía sau thị trấn huyện, nên ngoài lập các chốt ở các ngả đường, lực lượng công an cũng thông tin và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân các xã lân cận như Chiềng Ly, Nong Lay, Chiềng La, Phổng Lăng... để kiểm soát, truy vết. Đến 23h đêm, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, vào lúc hơn 14h chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tổ công tác của Công an Thuận Châu trong quá trình làm nhiệm vụ, ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe ô tô 4 chỗ màu đen, mang biển kiểm soát 30H - 112.09 đang lưu thông hướng từ Điện Biên xuống Sơn La dừng xe để kiểm tra; khi đang chuẩn bị dừng lại, đối tượng bất ngờ lao xe chạy tiếp, tông vào phần đuôi xe CGST rồi lao xuống rãnh ven đường.

Tang vật thu giữ trên xe của đối tượng.

Đối tượng đã ra khỏi xe và bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, Long đã dùng súng chống trả các lực lượng chức năng và cướp 1 chiếc xe Wave alpha màu đỏ đen nhưng sau đó đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng giáo dục huyện Thuận Châu và lẩn trốn.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng xác định trên xe của đối tượng có một lượng lớn ma túy./.

Tác giả: Thùy Long

Nguồn tin: Báo VOV