Vay ngân hàng hơn 5 tỷ đồng để chuyển cho "điều tra viên"

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khách hàng Nguyễn Quốc C. (ở Khu dân cư Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo) đến phòng giao dịch của một ngân hàng ở Vĩnh Bảo để yêu cầu vay hơn 5 tỷ đồng trong vòng 1 tháng.

Sau đó, vị khách này chuyển số tiền trên vào 1 tài khoản của người lạ. Trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, nhận định đây là sự việc có dấu hiệu lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã trì hoãn giao dịch để xác minh thông tin.

Qua tìm hiểu được biết, ông C. bị đối tượng tự xưng là Đội CSĐT, VKSND Tối cao ra quyết định tạm giữ do ông có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy.

Sau khi thao túng tâm lý, đối tượng trên yêu cầu ông C. phải chuyển ngay số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng, được gọi là "tiền xác minh tài sản để tiến hành tố tụng".

Ngay khi nắm bắt tâm lý lo sợ của ông C., nhân viên ngân hàng đã ngay lập tức liên hệ với Công an huyện Vĩnh Bảo để phối hợp ngăn chặn vụ việc.

Chỉ sau 2 phút trình báo vụ việc, Công an huyện Vĩnh Bảo đã chủ động nắm bắt thông tin, có mặt ngay để trấn an ông C.

Sau khi được công an cùng nhân viên ngân hàng giải thích cặn kẽ, tỷ mỉ, ông C. đã hiểu vụ việc và bảo toàn được số tiền 5 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, Công an huyện Vĩnh Bảo khuyến cáo khách hàng nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần nâng cao cảnh giác bằng cách báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn