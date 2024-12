Vay 1,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn, bị bắt khi ra ngân hàng giao dịch

Pháp luật

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an TP Bạc Liêu bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang (SN 1970, ngụ ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), bị truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.